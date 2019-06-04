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03:51 (мск), источник: РИА Новости

Китайский бизнес задумался о переносе производства в Россию, заявил эксперт

ПЕКИН, 4 июн — РИА Новости. Китайские малые и средние предприятия под давлением торговой войны с США рассматривают возможность перемещения производства в Россию, рассказал РИА Новости генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (China Overseas Development Association, CODA) Хэ Чжэньвэй в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Источник: AP 2019

Он отметил, что торговля между Китаем и США главным образом опирается на малые и средние предприятия, в том время как двусторонний товарооборот России и Китая приходится главным образом на крупные госпредприятия.

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«Но сейчас многие экспортные малые и средние предприятия столкнулись с трудностями. США уже подняли пошлины с 10% до 25%, что равносильно створкам ворот. Если только американские потребители согласятся из своих кошельков больше платить, эти компании смогут повысить цены на продукцию на 25%, что маловероятно», — сказал он.

По его словам, в таких условиях компании должны поддерживать свое существование.

Они должны задуматься над тем, как пойти в Россию. Мы можем переместить производство в Россию, оттуда товар можно также продавать и в США, и даже в Европу.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

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