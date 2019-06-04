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09:36 (мск), источник: Ведомости

РБК: ФСБ потребовала у «Яндекса» ключи шифрования переписки пользователей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) несколько месяцев назад потребовала от «Яндекса» предоставить ключи для дешифровки переписки пользователей, пользующихся сервисами «Яндекс. Почта» и «Яндекс. Диск», пишет РБК со ссылкой на источник на IT-рынке и собеседник, близкий к компании. По информации источников, «Яндекс» до сих пор не предоставил запрошенные данные, хотя согласно закону компания должна была это сделать в течение 10 дней.

Как отмечает издание, «Яндекс. Почта» и «Яндекс. Диск» включены в реестр организаторов распространения информации, т. е. они признаны Роскомнадзором интернет-площадками, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями. Согласно закону Яровой ФСБ имеет право потребовать от любого сервиса из данного реестра предоставить информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей.

В ФСБ не стали комментировать информацию о запросе. Представитель пресс-службы «Яндекса» заявил, что компания работает в соответствии с законодательством. Комментировать требование ФСБ он не стал.

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В «Яндексе» считают, что ФСБ слишком широко трактует норму закона Яровой, пояснил РБК сообщение источника на IT-рынке. По его словам, ФСБ потребовала предоставить сессионные ключи, которые позволят не только получить доступ к сообщениям пользователей, но и проанализировать весь трафик от пользователей к включенным в реестр сервисам «Яндекса». В свою очередь, дешифровка всего трафика может быть небезопасной для компании, добавил он. Источник, близкий к «Яндексу», подтвердил эту информацию. По его словам, «Яндекс» опасается, что сотрудничество с ФСБ приведет к оттоку пользователей, потере доли на рынке и в конечном счете к финансовым потерям.

В апреле 2018 г. из-за отказа предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей суд принял решение заблокировать мессенджер Telegram. Тогда правоохранительные органы хотели получить доступ к переписке подозреваемых в организации терактов в метро Санкт-Петербурга. Основатель Telegram Павел Дуров объяснял отказ от сотрудничества защитой частной жизни и политикой конфиденциальности. Добиться полной блокировки Telegram Роскомнадзору так и не удалось. Мессенджер постоянно меняет IP-адреса, ведомство блокирует их миллионами, иногда отключая сторонние ресурсы.

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