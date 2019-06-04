Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа через Украину: России не оставили выбора
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня
Врачи проинструктировали, как пережить жару
Веденеева, Малиновская и другие звезды, пожалевшие о пластике
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Мест на кладбищах больше нет: что делать с мертвецамиНаселение нашей планеты растет не по дням, а по часам. В современном мире все меньше места для мертвых, земли под захоронения не хватает.
Находка в арктических льдах удивила ученых
Самые красивые диджитал-модели (фото)
Суд вынес вердикт мужчине за женитьбу на собственной дочери
Высокое назначение: у Собчак началась новая жизнь
Яценюк сбежал в США вместе со всей семьёй - СМИ
Седокова разделась и вышла в огород - фото
Собчак, Малахов, Рудковская и другие на презентации песни Бузовой
7 неловких ситуаций, которые могут сделать отношения крепче
6 научных фактов об июньских детях
3-летняя дочь Климовой повторила сцену из «Бременских музыкантов»
Россиян могут освободить от установки счетчиков тепла
Саакашвили показал, как живет в доме без кухни
Фоторепортажи
8«Наводить мосты»
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
08:51 (мск), источник: Вести.Ru

Все ноты чая: Роскачество проверило безопасность популярного напитка

48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок по 178 показателям качества и безопасности проверили эксперты Роскачества. Они также сравнили разные виды упаковки одних и тех же брендов. В исследовании приняли участие российские чаи и торговые марки из Индии, Польши, Шри-Ланки и ОАЭ.

Потребитель может быть спокоен

Вывод первый: весь исследованный чай действительно является чаем. В нем соответствует нормам ГОСТ содержание полифенолов, кофеина и танинов. Если бы кофеина и танинов слишком мало, то это может говорить о добавках других растений: в иван-чае ни кофеина, ни танина нет.

Ни в одном чае не было обнаружено превышений по содержанию потенциально опасных веществ, токсичных и радиоактивных элементов или посторонних металломагнитных примесей или красителей.

Радостная новость для любителей чая — пить его можно не опасаясь: ни в одном из исследованных образцов нет ни красителей, ни песка, ни ароматизаторов, ни примесей сорной травы.

Что касается продажи старой чайной пыли, то опасения потребителя рассеял руководитель направления чая и кофе в сети «Республика», чемпион России по чайной миксологии 2018 года, эксперт Роскачества Андрей Колбасинов. Он пояснил, что на производстве чай ранжируют от крупнолистового до мелколистового.

Читайте также
Москвичам посоветовали отказаться от мяса и кофе

«Для массового сегмента используют мелколистовой чай. На производстве чай просеивают через сита. Чем мельче сито, тем мельче частицы чая. Самая мелкая фракция может называться чайной пылью, но никакой грязи в нем нет. Это такой же чай. Обычно самые мелкие частицы упаковывают в пакетики», — заверил Колбасинов.

Недовес и перевес

Экономят ли производители на своем продукте, установили эксперты Роскачества. Нарушения были найдены. У производителя марки «Краснодарский» недовес в пачке составил 2 грамма — 177 граммов вместо заявленных 180.

А торговая марка Dilmah от недовеса перестраховалась. В ее упаковках по 50 граммов чая оказалось даже больше обычного — 51,5 грамма.

Это, видимо, связано с тем, что чай Dilmah тяжелее из-за наличия в нем избытка влаги. Этот избыток влаги позволяет развиваться плесени. Именно поэтому во время исследований в пакетированном чае Dilmah плесени было обнаружено втрое больше допустимого законодательством уровня. Но это не рекорд: чай «Краснодарский» оказался большим нарушителем требований — превышение максимально допустимого законодательством уровня по плесени здесь составляет четыре раза.

Хочешь похудеть — пей чай

Этот лозунг в данном случае не реклама, а антиреклама. В 11 пакетированных чаях выявлены группы бактерий кишечной палочки. Диареи они, может, и не вызовут, но расстраивают если не кишечник, то экспертов Роскачества — точно.

Видео
Молочный улун: чем полезен этот экзотический чай

Группы бактерий кишечной палочки обнаружены в пакетированных чаях «Азерчай», Alokozay, «Тот самый чай», Brooke bond, «Золотая чаша», Riston, Gordon, Twinings, Richard. Кишечная палочка также обнаружилась в «Императорском» чае и листовом чае «Традиция».

На появление плесени и бактерий кишечной палочки могли, по мнению экспертов, повлиять как качество сырья, так и несоблюдение условий хранения и расфасовки чая.

Химию в жизнь

Эксперты проверили чай на пестициды, используемые на плантациях. В 40 из 148 исследуемых чаев есть превышения по химикатам. Правда, следы пестицидов настолько малы, что вряд ли могут навредить здоровью.

Свободными даже от следов пестицидов стали пакетированные чаи Basilur, Brooke bond, Dilmah, Greenfield, Lipton и Milford, а также листовые Akbar и «Традиция».

Лист против пакетика

Эксперты Роскачества сравнили качество листового и пакетированного чая одних и тех же брендов. Качество листовых чаев превалировало в 10 случаях из 13. Лучше пакетированных оказались листовые чаи Alokozay, Akbar, Brooke bond, Dilmah, Gordon, Riston, Tess, «Принцесса Нури», «Золотая чаша» и «Майский».

Читайте также
Тест: как понять, что вам предлагают выгодное рефинансирование

В листовых чаях отсутствовала плесень и кишечная палочка. Но следы пестицидов присутствовали в 14 из 15 листовых чаев.

Лишь в трех случаях из 13 листовой чай уступил пакетированному: это были торговые марки Lipton, Greenfield и Ahmad.

На вкус и цвет лучше чая нет

Пока Роскачество не исследовало органолептические показатели различных сортов чая.

Причина — множество сторонних факторов, от которых зависит вкус чая. Среди них погода в период вызревания чайных листьев, минеральный состав земли, на которой растут чайные кусты, склон, на котором расположена плантация, а также минеральный состав воды. Все это напрямую сказывается на вкусе чая.

«Действительно, на вкус все чаи разные, и не стоит ждать какого-то определенного вкуса от всех чаев. На вкус влияет терруар и обработка. Обыватель самостоятельно может почувствовать в черных чаях самые разные нотки, — поясняет эксперт Андрей Колбасников: — В черном чае можно почувствовать деревянистые, землистые тона, разные орехи и специи, вкусы обжарки, и даже кожу и табак. В каждом черном чае есть свои нотки. И давать более высокую оценку одному чаю за то, что в нем есть ореховый привкус, например, или его отсутствие, неправильно».

«Братья Эйхфусы»: Как выбрать качественный черный чай в магазинах
Во время загрузки произошла ошибка.
7 декабря 2018© Ньюстюб
 Глава Раменского района убил любовницу
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Трамп сообщил о выводе большей части россиян из Венесуэлы
Китайский бизнес задумался о переносе производства в Россию
Полиция вручила Неймару повестку в суд
Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером
Зеленский внес в Раду законопроект против коррупционеров
Комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии
Здоровье
Факты о загаре, после которых не захочется загорать Может быть, после прочтения загорать уже и не захочется.
Hi-Tech
Как выглядит самый крутой недострой в мире Это очень странное место
Кино
Экс-подопечная Пугачевой победила на «Детской новой волне» Международный музыкальный конкурс прошел в Крыму
Авто
В Россию пришел новый способ покупки автомобиля Volvo первой среди автомобильных компаний заявила о запуске в России новой схемы продаж автомобилей. Речь идет о так называемой подписке. Цена – 59 500 рублей в месяц
Недвижимость
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Дети
6 научных фактов об июньских детях Позитивные, не любящие риск, но метящие в нобелевские лауреаты
Леди
Как выглядит съемное жилье Шепелева, Тарасовой и других звезд Эти знаменитости слишком заняты, чтобы искать собственное жилье или им не хватает денег на квартиру или дом
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь