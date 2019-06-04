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09:29 (мск), источник: РИА Новости

Еврокомиссия обнаружила в бюджете Греции нехватку почти пяти млрд долларов

АФИНЫ, 4 июн — РИА Новости. Еврокомиссия в среду опубликует специальный доклад по ситуации в греческой экономике и о влиянии на нее пакета правительственных льгот населения. В докладе говорится о «дыре» в 4,75 миллиарда евро в бюджете Греции на двухлетний период 2019—2020 годы, сообщает телеканал Antenna.

Источник: Reuters

Представители кредиторов считают «дыру» результатом недавно объявленных премьером Алексисом Ципрасом мер.

Правительство Греции с 1 февраля повысило минимальную зарплату на 11% — с 586 евро до 650 евро. Была отменена еще более низкая ставка в 510 евро для молодежи в возрасте до 25 лет, введенная по требованию международных кредиторов. Зарплата была повышена впервые за 10 лет.

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Накануне выборов в Европарламент и в местные органы власти правительство заявило, что снижает с 24% до 13% НДС на предприятия общественного питания и продукты питания, электроэнергию, восстанавливает 13-ю пенсию, отменяет так называемый налог солидарности с невысоких доходов.

Возможность снижения налогового бремени Ципрас пояснил улучшением ситуации в экономике. Налоги НДС были резко повышены в июле 2015 года во время серьезного экономического и финансового кризиса. Это привело к росту цен более чем на 9%. После снижения налогов сетевые магазины сообщили о снижении цен.

Представители кредиторов оценивают бюджетный разрыв в результате этих мер почти в 5 миллиардов евро, сообщает телеканал.

В частности, в отчете бюджетный разрыв оценивается в 1% ВВП (1,85 миллиарда евро) на 2019 год и 1,5% ВВП (2,9 миллиарда евро) на 2020 год.

Правительство Греции брало обязательство достижения первичного профицита в размере 3,5% ВВП.

Что касается предложения правительства снизить целевой показатель первичного профицита до 2,5% с 2020 по 2022 год, используя резерв наличности в 5,5 миллиарда евро, то Еврокомиссия, как ожидается, объявит, что это не в ее компетенции, и передаст проблему Еврогруппе, сообщает Antenna.

В то же время в отчет будут включены четкие предупреждения о недопустимости любых задержек в осуществлении необходимых реформ, реализация которых связана с возвратом доходов от греческих облигаций, сообщает канал.

Особое внимание в докладе будет уделено программе приватизации, неработающих банковских кредитов и набору персонала в государственном секторе.

Правительство Греции в последние два года восстанавливает рабочие места, сокращённые ранее по требованию кредиторов.

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