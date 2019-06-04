09:16 (мск), источник: Интерфакс
Нефть Brent подешевела до $60,9 за баррель
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU — Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник на опасениях резкого замедления роста мировой экономики.
Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 по московскому времени подешевели на $0,36 (0,59%) — до $60,92 за баррель. На торгах в понедельник их цена снизилась на $0,71 (1,15%) и составляла на закрытие $61,28 за баррель.
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