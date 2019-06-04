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10:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Разработаны два варианта российских электронных паспортов

Чиновники окончательно определятся с внешним видом электронных паспортов до конца лета, в противном случае встанут портал госуслуг и ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал вице-премьер Максим Акимов.

Источник: Reuters

По его словам, у разработчиков есть два варианта документа: пластиковая карта с чипом и без чипа. «Потому что все, что вы можете знать о себе, вы и так носите с собой на мобильном устройстве», — сказал Акимов. Карточки с чипом обойдутся бюджету на 144 миллиарда рублей дороже, но они безопаснее и многофункциональны.

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«Цель — выйти на модель, при которой общение с государством будет в облаке. Если у вас есть идентификатор, к которому привязана ваша фотография, некая защита, которая усложняет подделку, есть некий QR-код, который позволяет считать, кто вы такой, то все остальное — от полиса медстрахования до водительских прав — уже есть в облаке», — пояснил вице-премьер, добавив, что выступает за введение электронных виз, потому что это положительно отразится на развитии российского туризма.

Россияне должны обзавестись цифровым профилем в 2023 году, а электронными паспортами — в 2024 году. Переход на них планируется начать в 2021 году.

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