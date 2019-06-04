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12:56 (мск), источник: Интерфакс

Советник Путина рекомендовал Калви следить за ходом ПМЭФ на сайте

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU — За ходом Петербургского международного экономического форума можно следить на его сайте, напомнил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков, отвечая на вопрос о возможности участия в мероприятии основателя Baring Vostok Майкла Калви.

Источник: РИА "Новости"

Калви находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о мошенничестве. На прошлой неделе Baring сообщил, что основатель фонда давно зарегистрирован как участник форума и надеется принять участие в ПМЭФ. На прошлой неделе его адвокаты подали соответствующее прошение в Следственный комитет России.

«30 мая инвестфонд Baring Vostok сообщил оргкомитету о возобновлении участия Калви в форуме, до этого компания планировала заменить Калви на другого участника», — сказал в интервью «Интерфаксу» советник президента РФ Антон Кобяков, являющийся ответственным секретарем оргкомитета ПМЭФ.

«Отмечу, что любой человек, который посещает официальный сайт форума, в разделе “Программа” может посмотреть прямую трансляцию деловых событий во время мероприятия, а после форума их можно посмотреть в режиме офлайн», — отметил Кобяков, отвечая на вопрос, действительно ли Калви зарегистрирован как участник форума и может ли он получить возможность работать на ПМЭФ, например, по видеосвязи.

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«При этом количество людей, пользующихся возможностями этого ресурса, сопоставимо с числом участников самого форума, а то и больше», — сказал Кобяков.

В Baring Vostok пока не располагают информацией о судьбе прошения в СК. В самом следственном комитете этот вопрос не комментируют. Форум пройдет с 6 по 8 июня.

Калви вменяется хищение более 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» (часть 4 статьи 159 УК РФ). Он был арестован в середине февраля, однако 11 апреля суд перевел его под домашний арест.

Смягчив меру пресечения, суд запретил Калви получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, использовать интернет и средства связи за исключением случаев, когда ему будет необходимо вызвать скорую помощь, аварийную службу, позвонить следователю, адвокату или сотруднику контроля за его домашним арестом.

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