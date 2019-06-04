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13:37 (мск), источник: Ведомости

Сечин рассказал о последствиях остановки «Дружбы»

Ущерб нанесен всей нефтяной промышленности, считает он.

Источник: РИА "Новости"

«Инцидент с “Дружбой” негативно влияет на стабильные поставки нашего сырья в Западную Европу. Кроме того, что нефть загрязнена и мы должны возмещать недопоставленные объемы. Мы сейчас поставляем через Гданьск», — сообщил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин сегодня на годовом собрании акционеров в Санкт-Петербурге. По его мнению, это наносит ущерб всей нефтяной промышленности.

Насколько нам известно, «Транснефть» и Минэнерго ведут переговоры с Польшей. Рассчитываем, что работа будет проведена динамично. Главное — восстановить поставки. Из ситуации надо сделать вывод и разработать новый порядок работы, чтобы исключить это впредь. «Транснефть» заявляет, что таких инцидентов не будет. Мы им верим.
Игорь Сечин

19 апреля загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть Urals по «Дружбе» попала на белорусский НПЗ в Мозыре. 24 апреля Польша и другие страны прекратили ее прокачку. Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу».

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Добыча страдает без «Дружбы»

Не определена пока компенсация Белоруссии и другим странам за поставки грязной нефти. В понедельник, 3 мая, ее обсуждали в Москве грузоотправители и грузополучатели. «Конкретные суммы сегодня не обсуждали, для этого еще слишком рано, — комментировал итоги встречи замминистра энергетики Павел Сорокин. — Но процедурные моменты и механизмы и алгоритмы взаимодействия были обсуждены и приняты всеми сторонами» (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, детали и конкретные суммы компенсации ущерба будут определены по итогам следующих переговоров. Это может произойти к 9 июня, когда чистая нефть подойдет к границе с Польшей.

Остановка «Дружбы» сказалась и на экспорте нефти из России, и на ее добыче. В мае поставки в Европу сократились на 592 550 т, или на 3,22%, по сравнению с апрелем, приводит «Интерфакс» данные ЦДУ ТЭК. Добычу Россия снизила на 112 254 т (1,1%) — сильнее, чем должна была по сделке ОПЕК+. Экспорт по трубопроводу упал на 37% (на 2,4 млн т). Рост экспорта морским путем не компенсировал потери — он увеличился всего на 15%, или на 1,8 млн т.

Виталий Петлевой, Галина Старинская

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