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14:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Филиппины столкнулись с проблемами из-за манго

Правительство Филиппин взяло на себя обязательство помочь местным фермерам, которые в настоящее время испытывают шок от перепроизводства и падения цен на манго, пишет Bloomberg.

Источник: Robert-Owen-Wahl/СС0

«Избыток манго сейчас составляет около двух миллионов килограммов, и это только в Лусоне», — заявил министр сельского хозяйства Эммануэль Пинол.

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Отмечается, что причиной рекордного урожая стала засуха в результате Эль-Ниньо. По словам местных фермеров, в последний раз у них был такой урожай в 2015—2016 годах также сразу после Эль-Ниньо.

Правительство приступило к массовому продвижению манго. Киоски, в которых фрукты будет продавать за 0,96 доллара за килограмм, будут выставлены по всей столице страны.

Правительство также предоставит фермерам деньги для строительства собственных перерабатывающих мощностей, связывания их с транспортными компаниями для облегчения продаж и увеличения экспорта.

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