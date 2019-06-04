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15:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ 100

Совладелец группы S7 Владислав Филев на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП предложил обсудить вопрос безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100).

Источник: Андрей Золотов / Коммерсантъ

Он задал вопрос замглавы Минтранса РФ Александру Юрчику о расследовании обстоятельств инцидента с самолетом авиакомпании «Якутия».

Напомним, 10 октября 2018 года SSJ 100 авиакомпании «Якутия», летевший из Улан-Удэ в Якутск, после приземления в аэропорту назначения выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет получил повреждения стоек шасси, люди не пострадали. Причиной инцидента называлось обледенение полосы.

Когда мы говорим про систему безопасности, просто маленькое замечание: так как официальных данных нет, у нас ходят слухи о том, что в рамках расследовании якутского происшествия была течь из баков. Александр Алексеевич, можете вы прокомментировать?
Владислав Филев
совладелец группы S7 (цитата по «Интерфаксу»)

Но прокомментировать Юрчик не успел, так как замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров, будучи модератором дискуссии, начал отвечать.

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Бочаров отметил, что отрасль находится «в тяжелой морально-этической ситуации». По его словам, в других странах «участники авиаотрасли приходят и говорят: коллеги, граждане, это наши проблемы, мы все вместе виноваты, и мы все сами профессионально разберемся», но в России не так. «У нас завтра будет первый отчет МАКа (по расследованию катастрофы с SSJ 100 5 мая.— «Ъ») с учетом того, что здесь все сидят профессионалы, просил бы этически обойти этот вопрос, и считаю, что до официального опубликования итогов любое наше публичное высказывание (помешает расследованию.— «Ъ»), — заключил он.

Олег Бочаров добавил, что оба инцидента — «связанные вещи», но «и там (по Якутску.— “Ъ”) нет официальных итогов, вы это прекрасно знаете, и здесь (по катастрофе Шереметьево.— “Ъ”) нет официальных итогов».

SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Как сообщал источник «Ъ», близкий к расследованию, к катастрофе привели действия пилотов: перед приземлением они резко разогнали самолет и одновременно опустили нос воздушного судна. 17 мая МАК закончил расшифровку данных черных ящиков SSJ 100.

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