16:11 (мск), источник: Ведомости
«Яндекс» ответил на требование ФСБ передать ключи для дешифровки сообщений
Закон можно исполнять, не нарушая приватности данных пользователей, считает компания.
Закон, по которому ФСБ запрашивает ключи для дешифровки сообщений, можно соблюдать без нарушения приватности данных пользователей, говорится в
Как отметил «Яндекс», в законе говорится о предоставлении информации, необходимой для декодирования сообщений. Из него не следует, что нужно передавать ключи, необходимые для расшифровки всего трафика, подчеркнула компания. «Цель закона — соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей», — констатировал «Яндекс».
Компания также обратила внимание на то, что закон применяется не только к ней, но «ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории РФ, включая все почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети». «Яндекс» считает важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы «равноприменимости регулирования для всех участников рынка», заключила компания.
Ранее 4 июня РБК со ссылкой на источники написал, что несколько месяцев назад ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервиса «Яндекс. Почта» и «Яндекс. Диск». За прошедшее время «Яндекс» так и не предоставил ключи, хотя на это отводится не более 10 дней, отмечали собеседники издания.
«Яндекс. Почта» и «Яндекс. Диск» включены в реестр организаторов распространения информации. Они признаны
В «Яндексе» считают, что ФСБ слишком широко трактует норму «закона Яровой», рассказал РБК источник на
ФСБ публикацию РБК не комментировала.
В апреле 2018 г.
Кирилл Буланов