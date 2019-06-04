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16:11 (мск), источник: Ведомости

«Яндекс» ответил на требование ФСБ передать ключи для дешифровки сообщений

Закон можно исполнять, не нарушая приватности данных пользователей, считает компания.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

Закон, по которому ФСБ запрашивает ключи для дешифровки сообщений, можно соблюдать без нарушения приватности данных пользователей, говорится в пресс-релизе «Яндекса». Так компания прокомментировала публикацию РБК, согласно которой ФСБ запросила у «Яндекса» ключи для дешифровки переписки пользователей в «Яндекс. Почте» и «Яндекс. Диске».

Как отметил «Яндекс», в законе говорится о предоставлении информации, необходимой для декодирования сообщений. Из него не следует, что нужно передавать ключи, необходимые для расшифровки всего трафика, подчеркнула компания. «Цель закона — соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей», — констатировал «Яндекс».

Компания также обратила внимание на то, что закон применяется не только к ней, но «ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории РФ, включая все почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети». «Яндекс» считает важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы «равноприменимости регулирования для всех участников рынка», заключила компания.

Ранее 4 июня РБК со ссылкой на источники написал, что несколько месяцев назад ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервиса «Яндекс. Почта» и «Яндекс. Диск». За прошедшее время «Яндекс» так и не предоставил ключи, хотя на это отводится не более 10 дней, отмечали собеседники издания.

«Яндекс. Почта» и «Яндекс. Диск» включены в реестр организаторов распространения информации. Они признаны интернет-площадками, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями. Согласно «закону Яровой» ФСБ имеет право потребовать от любого сервиса из этого реестра предоставить информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей.

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В «Яндексе» считают, что ФСБ слишком широко трактует норму «закона Яровой», рассказал РБК источник на IT-рынке. По его словам, спецслужба требует предоставить сессионные ключи, которые позволят не только получить доступ к сообщениям пользователей, но и проанализировать весь трафик от пользователей к включенным в реестр сервисам «Яндекса». «Яндекс» опасается, что сотрудничество с ФСБ приведет к оттоку пользователей, потере доли на рынке и финансовым потерям, рассказал источник, близкий к «Яндексу».

ФСБ публикацию РБК не комментировала.

В апреле 2018 г. из-за отказа предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей суд решил заблокировать мессенджер Telegram. Основатель Telegram Павел Дуров объяснял отказ от сотрудничества с российскими властями защитой частной жизни и политикой конфиденциальности. Добиться полной блокировки Telegram Роскомнадзору так и не удалось, поскольку пессенджер постоянно меняет IP-адреса. Ведомство блокирует их миллионами, иногда отключая сторонние ресурсы.

Кирилл Буланов

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