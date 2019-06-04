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22:10 (мск), источник: Коммерсантъ

«Роснефть» посоветовала «Транснефти» выполнять договор, а не дискутировать из-за «Дружбы»

После того как «Транснефть» раскритиковала речь Игоря Сечина о трубопроводе «Дружба», «Роснефть» посоветовала госкорпорации вместо дискуссии в публичном пространстве заняться проблемой с загрязнением трубопровода.

Источник: Reuters

Ранее господин Сечин на общем собрании акционеров «Роснефти» сказал, что ситуация с загрязнением трубопровода «Дружба» оказала негативное влияние на предприятия компании и в целом нефтяную промышленность России. В ответ в «Транснефти» заявили, что вытеснения и замещения российской нефти, о котором говорил глава «Роснефти», не произошло, и рекомендовали лучше готовить речи господина Сечина.

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«Проблему надо решать, а не устраивать дискуссию по этому вопросу в публичном пространстве. У нас обычная просьба к коллегам в “Транснефти” — исполнять условия договора на транспортировку и доставить нефть надлежащего качества нашим потребителям, а не рефлексировать по поводу законных вопросов наших акционеров о восстановлении прокачки качественного сырья до рынков потребления», — говорится в заявлении «Роснефти».

Напомним, «Белнефтехим» 19 апреля пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого задержали четырех человек.

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