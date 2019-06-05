«Такие миллиарды и такие идиоты». Белоусов узнал, кто раскрыл СМИ его план изъять у бизнеса 500 млрд рублей

Новости о том, что Белоусов придумал новый способ финансировать исполнение майских указов Владимира Путина, появились вечером 9 августа. Сначала Telegram-канал «Незыгарь», а потом и РБК с «Ведомостями» сообщили, что чиновник в письме президенту предложил изъять у металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей из тех «сверхдоходов», что они получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». К письму, как писали газеты, Белоусов приложил перечень из 14 компаний.
Оба издания в заметках ссылались на источники в компаниях из списка Белоусова (РБК получил и копию самого письма). РБК со ссылкой на источник писал, что в разработке механизма для таких изъятий участвуют профильные министерства.
После публикации списка попавшие в него девять публичных предприятий потеряли в стоимости около 400 млрд рублей — то есть чуть меньше, чем у них предлагалось изъять.
Бумага, как рассказывает Forbes сам Белоусов, вспоминая о событиях августа, утекла из правительства и попала в руки к бизнесменам, чьи компании находились в списке. Сотрудники двух компаний из списка, по его словам, передали эту бумагу прессе. Названия компаний и имена бизнесменов он не назвал.
«Эта бумага в публичную плоскость попала через бизнес. Это я знаю совершенно точно. И я знаю, кто это был, но не буду называть, чтобы не обваливать акции их компаний», — настаивает Белоусов. Он уверяет, что произошла путаница: бизнес совершенно неправильно прочитал его письмо, а слив его журналистам, добился «эффекта гранаты, брошенной в курятник». По словам Белоусова, если бы бизнесмены позвонили ему, прежде чем все «вылить в прессу», то он бы их успокоил — но они «даже не додумались».
«Ну какие же дураки! Надо же, такие миллиарды и такие идиоты», — не стесняется в выражениях Белоусов.
По его словам, бизнесмены «сами себе в ногу выстрелили», вызвав не только падение стоимости собственных компаний, но еще и породив народный гнев. «Я у одного из них спрашивал потом: «Вот зачем ты это сделал, чего добился-то?» А он отвечает: «Ну мы там все были в шоке, когда узнали», — вспоминает Белоусов.
В числе акционеров большинства из 14 компаний, попавших в список Белоусова, оказались участники списка Forbes. Это «Северсталь» (Алексей Мордашов), НЛМК (Владимир Лисин), ММК (Виктор Рашников), «Норникель» (Владимир Потанин), «Сибур» (Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко), Evraz (Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов), СУЭК (Андрей Мельниченко), «Металлоинвест» (Алишер Усманов), «Фосагро» (Андрей Гурьев), «Мечел» (Игорь Зюзин), «Уралкалий» (Дмитрий Мазепин), «Акрон» (Вячеслав Кантор).
Людмила Петухова, Юлия Титова