06:09 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Абоненты оплатили отмену роуминга
Цены на мобильную связь вернулись к росту.
Стоимость мобильной связи в России начала расти впервые с 2017 года: минимальный пакетный тариф с декабря 2018 года в среднем подорожал на 7 руб., до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review. Данные Росстата говорят о еще большем росте. Операторам необходимо компенсировать выпадающие доходы в связи с отменой роуминга и увеличением НДС, для чего они постепенно отказываются от ценовых войн в регионах, поясняют аналитики.
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился «Ъ». Последний раз рост цен фиксировался по итогам измерений октября 2016 года — августа 2017 года.
Повышение затронуло все регионы России, хотя в Москве средняя цена минимального тарифа выросла всего на 1 руб., до 351 руб. Столица при этом опустилась с третьего на пятое место среди регионов по доступности связи в зависимости от средних доходов населения. В число регионов с самой доступной связью вошли также
На стоимость мобильной связи повлияли повышение НДС с начала 2019 года, прекращение ценовых войн операторов в регионах, отмена внутрисетевого роуминга (соответствующий закон подписан 27 декабря 2018 года, постановление правительства вступило в силу с 1 июня), а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, которые снизили выручку от высокодоходных клиентов, перечисляет руководитель Content Review Сергей Половников.
Скидки, по его словам, распространяются в первую очередь на новых клиентов, например при оформлении новой
С выводами исследования согласны не все операторы. Наряду с ростом НДС пошла вторая волна популяризации безлимитных тарифов и снижения цен на них, поэтому говорить о повышении средней стоимости не приходится, уверены в «Вымпелкоме». В условиях постоянно растущих объемов трафика и снижающейся цены мегабайта перед отраслью «как никогда остро стоит вопрос монетизации», отметил представитель оператора.
При этом цены на связь в России остаются одними из самых низких в мире, подчеркивает он. В МТС и Tele2 не комментируют выводы исследования.
Данные Росстата подтверждают даже более активный рост цен на сотовую связь — с 270,2 до 341,1 руб. с декабря по апрель за стандартный пакет услуг на фоне резкого падения реальных доходов населения в первом квартале, указывает портфельный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Но в отчетности операторов такого роста нет, зато по ней заметны сокращение ARPU (средняя выручка с абонента) и падение активной абонентской базы, отмечает он. Скорее всего, операторы пытаются продавать безлимитные пакеты по более высокой цене, а также активно идут на скидки, например при попытке смены оператора с сохранением номера, делает вывод господин Нигматуллин.
Рост средней стоимости тарифов может происходить за счет увеличения в пакетах объема мобильного
Юлия Тишина