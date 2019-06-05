14:22 (мск), источник: Forbes
«Эффект гранаты, брошенной в курятник»: как миллиардеры переиграли помощника президента
Как крупнейшим бизнесменам сохранить сверхприбыли в споре с Андреем Белоусовым.
В начале августа 2018 года помощник президента Андрей Белоусов со спокойным сердцем уехал в отпуск. Его отдых оборвали звонки из Москвы: коллеги требовали объяснить, что за безумная идея «изъять деньги у металлургов» пришла ему в голову. Незадолго до отпуска Белоусов написал президенту Владимиру Путину письмо, содержание которого неожиданно стало публичным. В письме говорилось, что правительство ищет источники финансирования «майского указа» президента и что одним из них может стать «изъятие в федеральный бюджет» дополнительных доходов
Но всего за несколько месяцев жесткий разговор об изъятии сверхприбылей в бюджет перетек в дискуссию об инвестициях, причем на выгодных для бизнеса условиях.
«Это попытка изнасиловать бизнес» — такова была единодушная реакция участников списка после прочтения письма Белоусова Путину, вспоминает один из миллиардеров, пожелавший остаться неназванным. Бизнесмены получили завизированный президентом документ от своих источников в правительстве. Затем сотрудники двух компаний из списка передали эту бумагу прессе. Белоусов знает, кто это был, но имена не раскрывает. Помощник президента не стесняется в выражениях:
Ну какие же дураки! Надо же, такие миллиарды и такие идиоты.
По его словам, бизнесмены «сами себе в ногу выстрелили», вызвав не только падение стоимости собственных компаний, но еще и породив народный гнев. «Я у одного из них спрашивал потом: «Вот зачем ты это сделал, чего
«Власти неоднократно говорили о неповышении налогов, стабильности правил игры. И тут это…» — разводит руками совладелец компании из известного списка.
Алексей Мордашов, владелец «Северстали», самой рентабельной (по EBITDA) металлургической компании мира, написал министру промышленности и торговли Денису Мантурову, что инициатива Белоусова повергнет экономику в стагнацию, и пригрозил, что «Северсталь» в ответ на это сократит свою инвестпрограмму.
Владимир Лисин, председатель совета директоров НЛМК, комментируя письмо Белоусова, рассказал «Ведомостям» анекдот. Заяц, открывший в лесу нерентабельный обменник с курсом 1 рубль к 1,2, наплевав на убытки, радовался наплыву клиентов. «Нафига мне рентабельность, зато какие обороты!» — процитировал Лисин. Помощник президента не оценил юмор, ответив, что «делиться надо». Один из миллиардеров, чьи компании в тот список не попали, соглашается с Белоусовым: «Государство поддерживает бизнес и вполне имеет право требовать
Сам он, вспоминая о событиях августа 2018-го, уверяет, что произошла путаница: бизнес совершенно неправильно прочитал его письмо, а слив его журналистам, добился «эффекта гранаты, брошенной в курятник». «В список попали прежде всего те компании, которые должны переходить на наилучшие доступные технологии (НДТ). Именно в этой связи и была подготовлена бумага», — рассказывает он.
В России закон о переходе на НДТ появился в 2014 году, и «список Белоусова» первоначально был перечнем компаний, которым в первую очередь следовало бы перейти на эти технологии, уверяет автор письма. Расчеты на 500 млрд «изымаемых» рублей должны были доказать, что у бизнеса есть средства на обновление технологий.
Мы показали: вот же, у компаний есть деньги, причем они появились
из-заослабления рубля, буквально из воздуха. Подразумевалось, что эти деньги можно было бы направить на внедрение НДТ, а не на увеличение дивидендов.
Резолюция президента «Согласен» тоже имеет свой особый перевод. На языке чиновников это означает, что Путин разрешает правительству заняться изучением вопроса, а не что он одобряет саму концепцию, говорит Белоусов и подтверждает источник в Минфине.
В письме о НДТ речь не шла. Белоусов докладывал президенту о возможности повышения доходов федерального бюджета от мировых цен на ресурсы и колебания курса рубля. Успешный опыт изъятия в бюджет нефтегазовых сверхдоходов в размере 600 млрд рублей, возникших
Инициативу Белоусова обсуждали везде. Чиновники профильных министерств не понимали, что от них требуется, а в правительстве не понимали, как реагировать, вспоминает
«У Белоусова есть черта — он очень упертый, его очень сложно переубедить. Но нужно же было
Бизнес просил правительство «заменить кровавую секиру на щит», вспоминает источник Forbes из корпоративного сектора. После встречи в РСПП напряжение спало.
«Мы услышали от коллег, что ряд их проектов не реализовывался
Вдохновить миллиардеров на инвестиции в России должны два документа — о специнвестконтрактах (СПИК 2.0) и о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Первый законопроект содержит «стабилизационную» составляющую — гарантии стабильных условий для бизнеса по налогам и тарифам на 6 лет или 12 лет в зависимости от стоимости проектов. Его главная цель — поддержка новых технологий. Второй законопроект связан со списком: он предполагает налоговый возврат, защиту инвесторов от изменений условий ведения бизнеса и всяческие преференции, например субсидирование процентных ставок по кредитам.
Но обсуждение законопроектов, особенно второго, затянулось. В ходе переговоров бизнес начал запрашивать у государства больше, чем может дать ему взамен, рассказывает миллиардер, пожелавший остаться неназванным. «Коллеги стали выдвигать слишком много условий для этих инвестиций. Все пытаются максимально защитить свои вложения», — говорит он. Возникли и технические разногласия в правительстве, рассказывает источник Forbes в кабинете министров: Орешкин и автор законопроекта, замминистра финансов Андрей Иванов спорили о процедуре выделения денег на проекты.
Распри, как это нередко бывает, прекратил президент. На съезде РСПП в марте 2019 года Путин призвал правительство как можно быстрее заканчивать работу с законопроектом и вносить его в Госдуму. «Строго говоря, все сроки, которые мы себе ставили для подготовки этого законопроекта, вышли», — уже спустя неделю заявил
Тем временем рабочая группа активно рассматривает инвестпроекты. Они разбиты на три группы. Первая — это все, что связано с нацпроектами, их инициируют власти (например, скоростная дорога Москва — Казань). Вторая группа — это проекты, которые бизнес сам инициирует для выполнения нацпроектов, например по поддержке экспорта, по медицине
Сейчас в индикативном списке Минфина 1000 проектов на 70 трлн рублей. В высокой стадии готовности 30 проектов, средняя стоимость каждого — около 10 млрд рублей. У Белоусова немного другие цифры: общее число принятых проектов — 250, общая сумма — 12 трлн рублей. Никто из бизнесменов не захотел рассказать Forbes о собственных проектах и «списке Белоусова» в целом, поскольку «тема тонкая, сенситивная». Возможно, секретность связана с тем, что Минфин при формировании заявок заставляет компании подписывать NDA — договор о неразглашении.
«Есть такая функция — радеть за государственные интересы, и это как раз про Белоусова», — говорит
Жесткие формулировки письма об изъятии сверхприбылей были актом психологического давления или
После встречи в РСПП в августе он подтвердил, что деньги на «майский указ» в бюджете есть, дополнительных источников не нужно. «Определенный вклад в рост экономики, конечно, будет, но все это делается не для того, чтобы получить макроэкономическую отдачу», — отмечает он. Тем не менее, если государство вложится, эффект от инвестиций может быть колоссальным, считает совладелец металлургической компании.
Однако глобальные проекты требуют глобальных вливаний, и поддержка инвестиций может дорого обойтись государству. Эксперты опасаются, что правительству
«История со “списком Белоусова” разрулилась, но осадочек, конечно, остался.
Самое главное и самое неприятное для бизнеса в России — это когда тебе государство обещает одно, а затем меняет правила игры, говорит миллиардер, пожелавший остаться неизвестным. «Критически важна последовательность того, что обещанные меры господдержки должны быть безусловны и не должны быть предметом постоянной дискуссии», — повторил он несколько раз.
Людмила Петухова, Юлия Титова
При участии Сергея Титова