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12:39 (мск), источник: РИА Новости

В России запустили первые вагоны с приятными ароматами

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Первые вагоны с приятными запахами появились в российских поездах дальнего следования: все ароматы гипоаллергенны и не наносят вред здоровью пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД).

Источник: РИА Новости

Генеральный директор ФПК Пётр Иванов на пресс-конференции в мае сообщал, что компания протестирует приятные ароматы в вагонах в ближайшее время.

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«Для повышения качества услуг в двух составах фирменного поезда 747/748 “Невский экспресс” “Федеральная пассажирская компания” запустила пилотный проект по применению аромамаркетинга. На сегодняшний день ароматизация доступна в нескольких вагонах в целях эксперимента и сравнения с вагонами без ароматизации», — сообщили в ФПК.

Аромат распыляется по принципу холодной диффузии — на сегодняшний день это самая инновационная и передовая технология в области ароматизации. Каждое устройство программируется под нужную концентрацию аромата в помещении, при этом распыленные частицы полностью растворяются в воздухе, не оседая на поверхности, одежде и мебели.

Для ароматизации коридорных зон вагонов выбран запах преимущественно с цитрусовыми нотами. Для туалетных комнат предусмотрены свежие и легкие ароматы, придающие ощущения чистоты и свежести.

Все ароматы гипоаллергенны и не наносят вред здоровью пассажиров. Продукция прошла согласование с Управлением Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту и соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам.
ФПК

Там добавили, что в течение двух месяцев пассажирам будет предложено протестировать данную услугу и пройти онлайн-опрос, на основании которого будет определено дальнейшее ее внедрение в другие составы поездов формирования АО «ФПК».

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