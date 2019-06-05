В России запустили первые вагоны с приятными ароматами

Генеральный директор ФПК Пётр Иванов на пресс-конференции в мае сообщал, что компания протестирует приятные ароматы в вагонах в ближайшее время.
«Для повышения качества услуг в двух составах фирменного поезда 747/748 “Невский экспресс” “Федеральная пассажирская компания” запустила пилотный проект по применению аромамаркетинга. На сегодняшний день ароматизация доступна в нескольких вагонах в целях эксперимента и сравнения с вагонами без ароматизации», — сообщили в ФПК.
Аромат распыляется по принципу холодной диффузии — на сегодняшний день это самая инновационная и передовая технология в области ароматизации. Каждое устройство программируется под нужную концентрацию аромата в помещении, при этом распыленные частицы полностью растворяются в воздухе, не оседая на поверхности, одежде и мебели.
Для ароматизации коридорных зон вагонов выбран запах преимущественно с цитрусовыми нотами. Для туалетных комнат предусмотрены свежие и легкие ароматы, придающие ощущения чистоты и свежести.
Там добавили, что в течение двух месяцев пассажирам будет предложено протестировать данную услугу и пройти онлайн-опрос, на основании которого будет определено дальнейшее ее внедрение в другие составы поездов формирования АО «ФПК».