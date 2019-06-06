00:58 (мск), источник: Lenta.Ru
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
В конце мая из США пришли две печальные новости, непосредственно затрагивающие «Роскосмос».
Первая: начиная с 2023 года Пентагон ограничивает использование российских ракет для выведения американских спутников связи. Вторая: в целях коммерциализации околоземного пространства НАСА будет отправлять туристов к Международной космической станции (МКС). Насколько серьезны последствия подобных решений для российской космической отрасли — в публикации «Ленты.ру».
Ограничения на использование российских ракет появились в дополнении к Федеральному закону о закупках Министерства обороны США. «Запретить присуждение контрактов на коммерческие спутниковые услуги иностранной организации, если заключение такого контракта создаст неприемлемый риск [национальной] кибербезопасности. Кроме того, перечень охваченных [документом] стран расширен за счет включения России (другие страны, входящие в список: Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия). Новые ограничения также распространяются в отношении спутников и
Там же отмечается, что новые правила допускают исключения, например, если иностранная сторона предоставляет американской всю интересующую ее информацию. Причем само ограничительное положение, вступившее в силу 31 мая, формально затрагивает исключительно сферу оборонных закупок США, однако, будучи сформулированным несколько неявным образом, фактически может касаться всех подрядчиков Пентагона, так или иначе сотрудничающих с иностранными компаниями из обновленного списка, которым теперь проще вообще не связываться с Россией.
В настоящее время США не покупают у России ракеты для запуска своих военных спутников и не приобретают российские спутники. Однако Соединенные Штаты до сих пор используют российские жидкостные ракетные двигатели (ЖРД) РД-180 и РД-181. Первые ЖРД устанавливаются на тяжелую ракету Atlas 5, которая задействована в оборонной программе развития одноразовых
В декабре 2014 года, после присоединения Крыма к России и событий на
Например, обновленные правила вполне позволяют Пентагону отказать в сотрудничестве не только американской, но и любой западной компании, которая запускает свои гражданские спутники на российских ракетах, покупает
В настоящее время Россия нечасто запускает западные спутники, поскольку
Однако тут нечему удивляться.
В настоящее время внешнеэкономическая деятельность «Роскосмоса» проходит в нескольких направлениях, наиболее важными из которых (не считая убыточного спутникостроения) являются следующие: продажа мест для западных астронавтов на пилотируемых кораблях «Союз МС», поставки ЖРД в США и пусковые услуги (в том числе использование ЕС российских «Союз-СТ-Б»). Потеря хотя бы одного из этих направлений означает удар не только по соответствующим предприятиям «Роскосмоса», но и по госкорпорации в целом.
Текущие планы «Роскосмоса» по привлечению в российскую космическую отрасль незападных партнеров — в частности, китайцев, индийцев и арабов — не выдерживают никакой критики, потому что сотрудничество с подобными сторонами если и возможно, то лишь на уровне передачи не самых современных технологий. Это означает, что Россия
Доходит до смешного: в последние годы одно место космонавта на «Союз МС» регулярно занимает грузовой контейнер, поскольку желающих купить туристическую путевку на околоземную орбиту не находится. Решение НАСА использовать американские пилотируемые корабли Crew Dragon и Starliner для полетов туристов на МКС вряд ли, мягко говоря, исправит текущую ситуацию.
«Лента.ру» попросила «Роскосмос» прокомментировать последние новости из США — в частности, рассказать о прогнозируемых госкорпорацией перспективах внешнеэкономической деятельности к середине следующего десятилетия по сравнению с текущей ситуацией, а также преимуществах, которые, возможно, есть или будут у «Союз МС» перед Crew Dragon и Starliner в космическом туризме к условному 2023 году.
«На ваш запрос можем сообщить следующее: решение Пентагона может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты на коммерческой основе. Фактически это попытка лишить американских производителей возможности работать с российской
В завершение стоит отметить, что если в течение последних 20−30 лет у российской космической отрасли была возможность использовать сотрудничество с Западом не только для инновационного развития, но и для обеспечения собственной финансовой независимости. Но теперь ресурсы и время на это исчерпаны. Последний крупный международный контракт, который реализует «Роскосмос», должен исполниться в ближайшие