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10:17 (мск), источник: ТАСС

Кудрин: арест Калви повлек удвоение оттока капитала из России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви — это шок для экономики, повлекший удвоение оттока капитала из РФ, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Источник: РИА "Новости"

«Безусловно, это [арест Калви] шок для экономики. С начала этого года отток капитала удвоился, и сейчас достиг уровня более $40 млрд», — сказал Кудрин, выступая на сессии ПМЭФ.

Майкл Калви, основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok, был задержан, а позднее арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

Также Басманный суд столицы арестовал еще пятерых фигурантов дела. Сначала Калви был помещен в следственный изолятор, но позднее переведен под домашний арест.

Суд продлил домашний арест Калви на три месяца
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