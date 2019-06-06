Орешкин и Набиуллина поспорили о рисках рецессии экономики

«Мое мнение заключается в том, что наивысший риск рецессии в России мы можем получить из-за проблемы “пузыря” потребительского кредитования», — сказал Орешкин.
Он подчеркнул, что основная часть кредитов приходится на домохозяйства, которые выплачивают по ним более 40% своего ежемесячного дохода.
«Это очень тяжелая ситуация», — сказал министр.
«Последние 12 месяцев на сегодняшнюю дату у нас прирост портфеля 1,8 трлн руб., 2% ВВП создано необеспеченным потребительским кредитом. Здесь явно есть и социальные, и экономические последствия», — заявил Орешкин.
С ним не согласилась председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, которая отметила, что рост потребительского кредитования не выше, чем рост ипотечного. Поэтому ситуация не является критической и не несет рисков для экономики страны, отметила она.
«Люди берут кредиты не от хорошей жизни», — заявила Набиуллина. По ее словам, необходимо думать о том, как увеличить темпы роста доходов и решить проблемы рынка труда. «Тогда им не нужно будет для поддержания уровня жизни брать кредиты», — заключила Набиуллина.