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10:52 (мск), источник: Интерфакс

Кудрин спрогнозировал рост ВВП в 2019 году ниже 1%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU — В 2019 году рост ВВП России может оказаться ниже 1%, а в ближайшие годы потенциал роста будет около 2% и ниже, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он заявил об этом на сессии по макроэкономике на Петербургском международном экономическом форуме.

Источник: Reuters

Минэкономразвития ожидает роста экономики в 2019 году на 1,3%. Президент Владимир Путин ранее поставил задачу достичь роста в 3% и выше.

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«Я предполагаю, что мы не достигнем планки в 3% роста и выше, чтобы превысить среднемировой рост, потому что мы не проводим достаточно энергично структурные меры и не укрепляем институты. То есть в отношении судов должен быть непрерывно фокус, непрерывно вести мониторинг независимости судов», — заявил Кудрин.

Больше половины российских бизнесменов не доверяют судебной системе, а две трети считают ее не независимой и необъективной, добавил он, ссылаясь на данные бизнес-омбудсмена Бориса Титова. По мнению Кудрина, такое отношение к институту, который «по сути является последней инстанцией справедливости», говорит о том, что в России «слабые институты верховенства права».

В этом контексте глава Счетной палаты напомнил об уголовном деле основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и назвал его «шоком для экономики». «С одной стороны заявляют, что он обладает высокой репутацией, с другой стороны почему-то держат под арестом, в то время как может спокойно идти объективный процесс», — сказал Кудрин. По его данным, эта ситуация привела к удвоению оттока капитала из России с начала года.

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