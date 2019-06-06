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12:26 (мск), источник: Ведомости

Силуанов надеется увидеть Абызова на следующем ПМЭФ

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что рассчитывает увидеть экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова на Петербургском экономическом форуме в 2020 г.

Источник: РИА "Новости"

«Надеемся, что на следующем форуме мы его увидим», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Уголовное дело против Абызова было возбуждено 25 марта, на следующий день он был задержан в своем подмосковном доме. Его обвиняют в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. Следствие полагает, что в 2011—2014 гг. экс-министр создал и возглавил преступное сообщество, путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж.

Абызов в 2012—2018 гг. был министром по координации деятельности открытого правительства и регулярно посещал ПМЭФ. Он занимался повышением открытости ведомств и реформой контрольно-надзорной деятельности. До этого он работал в РАО ЕЭС — был заместителем Анатолия Чубайса, а также был владельцем группы E4, которая занималась строительством энергоблоков, но впоследствии обанкротилась.

Справка
Схема Абызова: что не так со сделками, за которые арестовали экс-министра

Откуда в деле против бывшего министра хищения на 4 миллиарда рублей?

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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