12:26 (мск), источник: Ведомости
Силуанов надеется увидеть Абызова на следующем ПМЭФ
Первый
«Надеемся, что на следующем форуме мы его увидим», — сказал он (цитата по РИА Новости).
Уголовное дело против Абызова было возбуждено 25 марта, на следующий день он был задержан в своем подмосковном доме. Его обвиняют в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. Следствие полагает, что в 2011—2014 гг.
Абызов в 2012—2018 гг. был министром по координации деятельности открытого правительства и регулярно посещал ПМЭФ. Он занимался повышением открытости ведомств и реформой