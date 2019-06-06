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12:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Сечин: США завладели некоторыми отраслями промышленности России

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что США добились контроля над некоторыми отраслями российской промышленности при помощи санкций против «Русала».

Источник: РИА "Новости"

«Именно подавление конкурентов стало доминантой экономической и внешней политики США (…) В качестве яркого примера можно привести компанию “Русал”, когда результатом нескольких санкционных итераций стала передача администрации США фактического контроля над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленностью РФ», — сказал господин Сечин на панельной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы «Роснефти», поскольку у «Русала» есть крупный пакет акций в «Норильском никеле», то влияние США распространилось на никелевый, медный, платиновый и палладиевый сегменты российской промышленности.

В апреле 2018 года принадлежащие бизнесмену Олегу Дерипаске «Русал», En+ и «Евросибэнерго» попали в черный список США. В январе 2019 года ограничения с компаний были сняты с условием, что российский бизнесмен откажется от контроля над предприятиями. Санкции в отношении Олега Дерипаски действуют до сих пор.

Позднее Минфин США объяснил, что ввел санкции против господина Дерипаски по двум причинам: во-первых, предприниматель якобы «действовал от лица высокопоставленного российского чиновника». Во-вторых, господин Дерипаска «работает в энергетическом секторе РФ».

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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