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17:19 (мск), источник: РИА Новости

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Глава НАК «Нафтогаз» Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.

Источник: РИА Новости

Ранее он сообщал, что для наполнения ПХГ еще десятью миллиардами кубометров сырья необходимо около миллиарда долларов кредитных средств.

Коболев рассказал, что Киев импортировал на 20 процентов больше газа, чем в прошлом году, и если продолжить в таком же темпе, к началу отопительного сезона можно выйти «на необходимый уровень — 20 миллиардов кубометров».

Цель в 20 миллиардов кубометров, как ранее объяснял глава НАК, обозначена как резерв на случай, если Россия с 2020 года прекратит транзит голубого топлива через территорию Украины.

«Но этому может помешать дефицит оборотных средств у “Нафтогаза”, если проблему ликвидности не решить в ближайшие недели, закупить газ в достаточных объемах будет невозможно. Ситуация требует срочного внимания на высшем уровне», — написал он в Facebook.

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По словам главы «Нафтогаза», за ранее поставленный компанией газ производители тепла и поставщики топлива населению задолжали 61,4 миллиарда гривен (2,3 миллиарда долларов), что вдвое больше, чем нужно, «чтобы качественно подготовиться к зиме».

Также дефицит средств обусловлен требованием Кабинета министров оплатить 90 процентов прибыли компании в качестве дивидендов, «причем до конца июня», отметил Коболев.

«Приходится выбирать: дивиденды сейчас или защита от кризиса. Части государственных предприятий правительство разрешило платить только 30 процентов прибыли. Нам не помешала бы хотя бы рассрочка, пока мы не начнем продавать газ. Второй путь — привлечь кредитные средства. Для этого необходимо разрешение и активное участие Кабинета министров как нашего единственного акционера», — пояснил глава компании.

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