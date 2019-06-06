19:02 (мск), источник: Forbes
После майского провала: что будет дальше с нефтяным рынком?
Эскалация торговых войн усиливает угрозу снижения спроса на нефть в мире.
Минувший месяц стал самым худшим маем для рынка нефти за последние 5 лет. Несмотря на падение поставок из Ирана и Венесуэлы, а также усилия участников сделки ОПЕК+ по балансировке рынка путем сокращения добычи на 1,2 млн б/с, фьючерсы на Brent потеряли около 13,9% за месяц, растеряв весь прирост с февраля 2019 года.
Первые признаки слабости появились еще в первую декаду мая, когда президент США Дональд Трамп объявил об очередном повышении пошлин на китайский импорт в размере $250 млрд, если державам не удастся до 10 мая заключить торговую сделку. В результате пошлины были повышены, и напряженность во взаимоотношениях стран вновь обострилась.
В то время как Китай и США несколько следующих недель обменивались взаимными «тычками» и призывали пойти на уступки в переговорах, члены ОПЕК пристально наблюдали за ситуацией в Персидском заливе, где беспилотными аппаратами были атакованы несколько танкеров и внутренние нефтепроводы в Саудовской Аравии. Диверсии прошли на фоне отмены Вашингтоном исключений из санкций для покупателей иранской нефти, поэтому основные подозрения в сопричастности к атакам упали на Тегеран. Американские военные корабли увеличили присутствие в заливе, нефтяные танкеры в регионе перешли в чрезвычайный режим работы, и на рынке выросли опасения по поводу новых военных столкновений и перебоев с поставками из региона.
Эти опасения частично компенсировали негативный фон торговых конфликтов и не давали котировкам значительно просесть. Участники торгов заключали контракты на Brent в диапазоне $69−73 за баррель, ожидая новых новостей.
На таком фоне члены соглашения ОПЕК+ по итогам заседания министерского мониторингового комитета 19 мая ограничились расплывчатыми формулировками относительно продления сделки на вторую половину года. В основной массе министры поддержали идею сохранения действующих квот, но с оговоркой, что на рынок влияет слишком много факторов и более взвешенное решение можно будет принять только ближе к концу июня.
В то же время запасы в США продолжали уверенно расти. С начала месяца коммерческие запасы нефти в Штатах выросли с 466,6 млн до 483,2 млн баррелей (+3,6%).
Аналогичную сильную динамику продемонстрировали запасы бензина и дистиллятов, несмотря на начало высокого сезона по спросу на жидкое топливо. При этом добыча в стране составила на конец месяца 12,3 млн б/с, обновив через неделю исторический максимум на отметке 12,4 млн б/с.
Сильный рост американских запасов был воспринят рынками в качестве свидетельства замедления спроса на топливо и сигнала о возрастающей угрозе спада в глобальной экономике. К концу мая участники «бумажного» рынка нефти пересмотрели свои взгляды в негативную сторону и начали массово сокращать длинные позиции, в результате чего котировки Brent всего за 2 дня спустились с $69 до значений ниже $62 за баррель. За день до завершения июльских контрактов Brent на CME августовские фьючерсы торговались с существенной бэквордацией около 1,4%, что отражало крайний пессимизм участников торгов.
Угроза снижения спроса на нефть в мире, одним из индикаторов которого выступает уровень мировых запасов, является ключевой причиной нынешних низких цен. Эскалация торговых войн только усиливает эти опасения. На этой неделе Всемирный банк снизил прогнозы роста мировой экономики в 2019 году с ожидаемых ранее 2,9% до 2,6%.
При таких рыночных настроениях основной поддержкой для нефти может выступить продление сделки ОПЕК+ на следующей встрече в конце июня. Если депрессивная ситуация на рынке будет сохраняться на протяжении текущего месяца, то с большой вероятностью участники сделки придут к консенсусу о необходимости сохранения нынешних квот на добычу до осени.
Однако США все равно с большой долей вероятности продолжат активно наращивать добычу и частично заместят выпадающие поставки стран ОПЕК. Поэтому в условиях сокращающегося спроса далеко не очевидно, смогут ли ОПЕК+ стабильно поддерживать высокий уровень цен в ближайшие месяцы.
Игорь Галактионов