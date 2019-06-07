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02:28 (мск), источник: Газета.Ру

Как нефтяники страдают от торговой войны США и КНР

Международные нефтяные компании с опаской смотрят на разворачивающуюся торговую войну между КНР и США. Представители американского бизнеса стараются ее избегать, а китайские компании и вовсе не приняли участие в соответствующей дискуссии на ПМЭФ. В выигрыше может остаться Россия, которая открыта для инвестиций и с той, и с другой стороны.

Энергетическая сессия Петербургского экономического форума в этом году напоминала диалог «о том, чье имя нельзя называть»: нефтяники старались обходить тему американо-китайского торгового конфликта и эскалации санкционного давления, но вновь и вновь возвращались к ней.

Недавно Bloomberg оценил ущерб для мировой экономики от двусторонних пошлин, которыми продолжают перебрасываться Вашингтон и Пекин. По расчетам международных экспертов, они ударят по темпам роста мирового ВВП: в совокупности с открытием «второго фронта» по линии Мексики уже в 2021 году рост мировой экономики будет ниже на 0,8%.

Глобальный ущерб от подобных действий оценивается в $800 млрд.

«Напряженности из-за торговой войны существуют», — признал один из участников сессии, председатель совета директоров DeGolyer&MacNaughton Джон Уоллас, на прошлой неделе побывавший в Китае.

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Деловая поездка в КНР была запланирована именно из-за торговых противоречий и тарифной войны между Соединенными Штатами и Китаем. «Это было определенное послание», — отметил Уоллас. По его словам, бизнес таким образом хотел заверить китайских коллег в том, что несмотря на двусторонние разногласия между странами, «мы будем оставаться для них партнерами столько, сколько они захотят».

Уоллас напомнил, что его компания работает на китайском рынке уже 20 лет и даже организовала IPO для китайской PetroChina.

«Мы пройдем через эту торговую войну», — надеется бизнесмен.

Много о США и влиянии санкций говорил в своем почти часовом докладе глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, политика нынешней администрации США — это «главный возмутитель спокойствия».

Под огонь санкций и торговых ограничений попадают не только государства, в одностороннем порядке определенные администрацией США как «страны-изгои», но даже и традиционные партнеры из числа союзников Америки.
Игорь Сечин
глава «Роснефти»

Причины такой американской политики, по его мнению, заключаются в осознании потери былого доминирующего положения США в мире: уже сейчас можно говорить о том, что экономика Китая превосходит экономику США.

«Еще в 2000 году превосходство США над Китаем по объему ВВП было почти трехкратным, но сейчас уже Китай превосходит США по объему ВВП по паритету покупательской способности почти на 25%. Согласно многим аналитическим оценкам, к 2050 году превосходство экономики Китая над американской по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, станет двукратным», — сказал он.

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Президент ExxonMobil Global Projects Company Нил Даффин не захотел обсуждать торговую войну с Китаем. «Я здесь не представляю политиков США, а представляю энергетическую отрасль», — отрезал Даффин.

По его словам, компания будет прокладывать себе дорогу во время торговой войны «настолько, насколько у нас это получится». Спикеры дискуссии, представляющие энергетическую отрасль США, пытались уходить от вопросов об американской внешнеэкономической политике, однако это не всегда получалось. Во время дискуссии громкие и резкие замечания в адрес США звучали лишь от представителей России и Венесуэлы. Китайские бизнесмены в панели не участвовали — по этому поводу модераторы говорили об «экономическом эгоизме» и пытались узнать, каково отношение к политике Трампа у нефтегазовых компаний США.

Министр энергетики Александр Новак был сдержан в суждениях. Он признал, что энергетическая отрасль динамично меняется и теперь нужно говорить не о протекционизме, а о сотрудничестве.

«Россия в этом плане открыта. Мы открыты для инвестиций. Мы хотим, чтобы наши партнеры понимали, что Россия готова жить и работать по энергообеспечению как одна из ведущих стран в мире. Мы готовы работать в рынке и готовы к сотрудничеству в третьих странах, поскольку мир сегодня глобален, — сказал Новак.

О готовности поддержать КНР в условиях торговой войны говорит хотя бы уже тот факт, что в этом году самая представительная международная делегация — из Китая. Лидер КНР Си Цзыньпин уже второй день находится с визитом в России и 7 июня примет участие в пленарном заседании Петербургского форума, где выступит вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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