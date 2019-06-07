00:14 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Бизнес не выдерживает российских реалий
Почему предприниматели закрывают свои фирмы.
Каждый день в России «умирает» тысяча компаний: за прошлый год в стране закрылось в два раза больше фирм, чем открылось — к такому выводу пришли аналитики
В чем причины «смертности» бизнеса? Все дело в недостатке средств и общей экономической ситуации в стране, рассказал финансовый директор сети «Финэкспертиза» Александр Честных: «На 290 тыс. открывшихся предприятий пришлось практически 622 тыс. ликвидированных компаний. Тяжелее всего ведение собственного бизнеса дается предпринимателям из Республики Дагестан и Калининградской области. Там количество закрывшихся предприятий превышает открывшиеся практически в пять раз».
Если говорить о причинах, то их как всегда несколько — это и общая ситуация в экономике, и снижение покупательной способности населения, и высокая ставка по кредитам, ограничивающая доступ к заемным средствам, и кадровый дефицит, и следствие роста налоговой нагрузки на бизнес.
«Ъ FM» решил спросить у московских предпринимателей, которые продают готовый бизнес, почему они пошли на этот шаг? Среди основных причин отсутствие нет денег на развитие, собственные ошибки и усталость.
Владелица салона красоты: «Сейчас я продаю два салона красоты, один оставлю себе, потому что у меня уже нет сил заниматься всеми тремя. Мне нужны деньги, чтобы раздать долги. Большой салон — очень проходное место. Кроме того, база есть, клиенты идут».
Сотрудник продуктового минимаркета: «Он работает 15 лет, я в этом магазине не так давно. У нас было две торговых точки, одну я закрыл, и, в принципе,
Владелица цветочного магазина: «Мне нужно было просто пересидеть
При этом московские власти отмечают, что доля малого бизнеса в распределении госконтрактов выросла. По словам заммэра Владимира Ефимова, за семь лет в 12 раз. Он подчеркнул, что на малых предпринимателей пришлось 40% всего объема закупок.
Елена Иванова
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