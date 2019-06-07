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10:11 (мск), источник: Ведомости

Тиньков назвал дело против Калви позором и провокацией

Предприниматель Олег Тиньков на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что считает уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви позором России.

Источник: РИА "Новости"

«Мне стыдно, как россиянину, за это дело. Это позор — то, что происходит. На моей практике впервые реальный бизнесмен, честный предприниматель, который продвигал эту страну и рекламировал, сейчас находится под стражей. Это провокация. Это прискорбно», — сказал Тиньков.

В середине февраля суд арестовал основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнеров фонда Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, а также директора по инвестициям Ивана Зюзина, бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и экс-гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова. Следствие подозревает их в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

Защита Калви сообщала, что он был заранее зарегистрирован как участник ПМЭФ, поэтому адвокаты попросили следователей отпустить Калви из-под домашнего ареста на форум. ФСИН заявила о готовности организовать поездку Калви в Петербург, если получит на это запрос со стороны СК.

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