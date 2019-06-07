Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

«Мы слышим бизнес и, главное, работаем с ним, но все равно “все плохо”. Этот нигилизм в наших умах. Надо нам по-другому взглянуть», — сказал Силуанов.
Он напомнил, что инвестиции в РФ растут и к концу года темп их роста ускорится. Силуанов отметил, что правительство уже разработало законопроект о защите инвестиций, который является по сути инвестиционным кодексом.
«Бизнес у нас еще по-старинке работает: заработал — за границу, заработал — в офшор, там вроде как поспокойнее. Хотя мы видим, что и там далеко не все в порядке. Есть бизнес, который просто ждет льготы: не дадите льготы — не будем финансировать. Большую часть предпринимателей мы, скажем так, развратили — не буду вкладывать, пока не дадите преференций. И третий бизнес есть, который работает. На него как раз и надо делать ставку», — подчеркнул первый вице-премьер.