11:23 (мск), источник: РИА Новости
Силуанов назвал жизнь в кредит нормальной
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости.
«Сокращение реальных доходов населения связано с сокращением теневых зарплат и теневых выплат и с большими выплатами процентов по кредитам, в первую очередь, по потребительским кредитам. Вы знаете, что в последнее время наши граждане много достаточно кредитуются в банках, это в первую очередь потребительские кредиты, конечно, кредиты для инвестиционных целей. Кредиты растут, и проценты растут, но этот показатель также влияет на общий объем реальных доходов населения», — рассказал он.
При этом Силуанов отметил высокий уровень развития кредитования населения в мире.
«Смотрите, как живут люди в мире: многие люди во многих странах живут только на кредиты. Это развитая практика. Это не говорит о том, что у них денег нет, просто люди хотят быстрее приобрести автомобиль, быстрее приобрести квартиру, быстрее приобрести