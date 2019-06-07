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11:23 (мск), источник: РИА Новости

Силуанов назвал жизнь в кредит нормальной

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов считает, что жизнь в кредит это нормально, об этом он сообщил в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Источник: РИА Новости

«Сокращение реальных доходов населения связано с сокращением теневых зарплат и теневых выплат и с большими выплатами процентов по кредитам, в первую очередь, по потребительским кредитам. Вы знаете, что в последнее время наши граждане много достаточно кредитуются в банках, это в первую очередь потребительские кредиты, конечно, кредиты для инвестиционных целей. Кредиты растут, и проценты растут, но этот показатель также влияет на общий объем реальных доходов населения», — рассказал он.

При этом Силуанов отметил высокий уровень развития кредитования населения в мире.

«Смотрите, как живут люди в мире: многие люди во многих странах живут только на кредиты. Это развитая практика. Это не говорит о том, что у них денег нет, просто люди хотят быстрее приобрести автомобиль, быстрее приобрести квартиру, быстрее приобрести какую-то бытовую технику в счет своих дальнейших зарплат. И это абсолютно нормально. … Сейчас стали доступны кредиты, поэтому это абсолютно нормальный процесс», — заявил он.

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