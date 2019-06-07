Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врачи вынесли окончательный вердикт Алибасову
Скоро на машины начнут ставить совсем другие колёса (это точно)
Факты о загаре, после которых не захочется загорать
Орбакайте показала себя в роли императрицы в «Гардемаринах 4»
Как выглядит квартира в Москве за 3 млн долларов
Китайские таможенники будут проверять переписку на смартфонах россиян Об этом предупредило Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу. С туристами будут проводить собеседования
Открыта причина употребления Алибасовым средства для очистки труб
Геращенко покинул Украину с огромной раной на шее
Представитель Бари Алибасова сделал заявление о его коме и смерти
Фото Алибасова из реанимации слили в Сеть
Волочкову допросят из-за убийства миллионера - СМИ
Ждать три дня: что сейчас происходит с Алибасовым
Зара, Безрукова, Барановская и другие на модной премии
Сергей Лазарев сменил имидж и разочаровал фанатов
Максим Виторган показал красавицу-дочь
Лучшие имена для детей, родившихся летом
Как выглядит «однушка», которую сдают за 120 тыс. в месяц
Делает ли нас счастливее наведение порядка в доме?
Фоторепортажи
12Елизавета II и президенты США
1030 лет событиям на площади Тяньаньмэнь
12:59 (мск), источник: Интерфакс

Чайка подтвердил наличие третьего «дела ЮКОСа»

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU — Генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил о расследовании третьего уголовного дела в отношении бывшей нефтяной компании «ЮКОС», которую возглавлял Михаил Ходорковский.

Источник: Reuters

«Третье дело “ЮКОСА” расследуется. Это правда», — сообщил Чайка журналистам в кулуарах ПМЭФ-2019. «И впервые были обнародованы документы “Шеврона”, который проводил аудит», — добавил он.

31 мая телеканал НТВ сообщил о расследовании в фильме «Кровавая империя Михаила Ходорковского». В нем советник генпрокурора России Салават Каримов заявил, что в 1990-х годах Ходорковский получил контроль над государственной компанией ЮКОС, переведя в частном порядке на офшоры ее руководства $250 млн.

Дела, по которым осужден экс-глава ЮКОСа

Ходорковский был арестован по обвинению в хищениях и неуплате налогов 25 октября 2003 года. В 2005 году он был признан виновным в мошенничестве и других преступлениях, а в 2010 — в крупном хищении нефти и отмывании средств. С учетом последующих обжалований общий срок заключения, назначенный ему судом, составил 10 лет и 10 месяцев.

12 ноября 2013 года Ходорковский, не признавая своей вины, направил президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании в связи с семейными обстоятельствами. 20 декабря 2013 года Путин подписал указ о его помиловании, и экс-глава ЮКОСа вышел на свободу и покинул Россию.

США могут стать страной номер один в мире по экспорту СПГ
В АП назвали бедствием проблему давления силовиков на бизнес
Десятки российских пилотов лишились дипломов и работы
Девушка устроила необычную фотосессию со своей диссертацией
Смертельная чашка кофе. Что не стоит делать в жару
Мужчина выжил после удара молнии благодаря нательному кресту
Здоровье
Чудо-технологии будущего, которые уже есть у вас дома Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
Уникальные умные часы: GPS и 2 недели без подзарядки Две недели без зарядки — это вообще законно?
Кино
Умер актер Александр Кузнецов Звезда фильма «Джек Восьмеркин — „американец“» скончался на 60-м году жизни
Авто
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии Мужчина прокатился по исландскому бездорожью, что в этой стране запрещено
Недвижимость
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Названы районы Москвы с самыми тесными квартирами
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Популярные темы на «Детях»
Стаффордширский терьер и пострадавшие дети 343
Куда и когда отдать ребенка 306
Давайте поиграем 180
Угадайка - теперь та: кто инстинктам хозяин? 164
Леди
Как 41-летняя Анфиса Чехова похудела на 30 кг Анфиса Чехова – звезда, пропагандирующая одновременно и бодипозитив, и правильные методы похудения.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь