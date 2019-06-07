Чайка подтвердил наличие третьего «дела ЮКОСа»

«Третье дело “ЮКОСА” расследуется. Это правда», — сообщил Чайка журналистам в кулуарах ПМЭФ-2019. «И впервые были обнародованы документы “Шеврона”, который проводил аудит», — добавил он.
31 мая телеканал НТВ сообщил о расследовании в фильме «Кровавая империя Михаила Ходорковского». В нем советник генпрокурора России Салават Каримов заявил, что в 1990-х годах Ходорковский получил контроль над государственной компанией ЮКОС, переведя в частном порядке на офшоры ее руководства $250 млн.
Ходорковский был арестован по обвинению в хищениях и неуплате налогов 25 октября 2003 года. В 2005 году он был признан виновным в мошенничестве и других преступлениях, а в 2010 — в крупном хищении нефти и отмывании средств. С учетом последующих обжалований общий срок заключения, назначенный ему судом, составил 10 лет и 10 месяцев.
12 ноября 2013 года Ходорковский, не признавая своей вины, направил президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании в связи с семейными обстоятельствами. 20 декабря 2013 года Путин подписал указ о его помиловании, и экс-глава ЮКОСа вышел на свободу и покинул Россию.