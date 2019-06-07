Белоусов назвал бедствием проблему давления силовиков и надзорных органов на бизнес

12:30 (мск), источник: ТАСС
«Первый барьер [на пути развития бизнеса], мы о нем много говорим, но, честно скажу, он уже приобрел характер настоящего бедствия, особенно на фоне успехов, которые были — это то, что мы называем административным давлением, давлением со стороны силовых структур и
В связи с этим в России запущена масштабная реформа
Кроме того, проблему давления на бизнес со стороны силовых структур поможет решить специальная электронная платформа, через которую предприниматели смогут сообщать о таких фактах.
«Если все пойдет нормально, осенью заработает платформа, где каждый предприниматель, который подвергся давлению, несправедливому с его точки зрения, со стороны территориальных органов, местных органов силовых структур, прежде всего, МВД, будет иметь возможность не просто апеллировать, а запустить процесс, который неизбежно приведет к проверке со стороны центрального аппарата МВД законности и обоснованности действий соответствующих сотрудников на местах», — рассказал Белоусов.