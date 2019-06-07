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12:30 (мск), источник: ТАСС

Белоусов назвал бедствием проблему давления силовиков и надзорных органов на бизнес

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Административное и силовое давление на бизнес приобрело характер бедствия, заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов на сессии, посвященной национальному рейтингу инвестклимата в регионах, в ходе Петербургского международного экономического форума.

Источник: РИА "Новости"

«Первый барьер [на пути развития бизнеса], мы о нем много говорим, но, честно скажу, он уже приобрел характер настоящего бедствия, особенно на фоне успехов, которые были — это то, что мы называем административным давлением, давлением со стороны силовых структур и контрольно-надзорной деятельности», — сказал Белоусов.

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В связи с этим в России запущена масштабная реформа контрольно-надзорной деятельности — «регуляторная гильотина», отметил помощник президента. «За два года кардинальным образом вся система контрольно-надзорной деятельности должна измениться», — подчеркнул он.

Кроме того, проблему давления на бизнес со стороны силовых структур поможет решить специальная электронная платформа, через которую предприниматели смогут сообщать о таких фактах.

«Если все пойдет нормально, осенью заработает платформа, где каждый предприниматель, который подвергся давлению, несправедливому с его точки зрения, со стороны территориальных органов, местных органов силовых структур, прежде всего, МВД, будет иметь возможность не просто апеллировать, а запустить процесс, который неизбежно приведет к проверке со стороны центрального аппарата МВД законности и обоснованности действий соответствующих сотрудников на местах», — рассказал Белоусов.

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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