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12:43 (мск), источник: Lenta.Ru

США предрекли скорое газовое господство

США могут стать страной номер один в мире по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), обойдя Катар. Это может произойти уже к 2024 году, следует из отчета Международного энергетического агентства.

Источник: Reuters

По его данным, крупнейшим импортером СПГ в перспективе пяти лет станет Китай. Однако уже через три года он будет ведущим потребителем трубопроводного газа. Ввоз такого газа в Китай к 2024 году вырастет в два раза. Этому будут способствовать поставки из России и Средней Азии.

Основным экспортером трубопроводного газа в Китай к 2024 году останется Туркмения (45 миллиардов кубометров в год), на долю России будет приходиться 35 миллиардов кубометров.

Между тем в Европе вырастет дефицит газа из-за снижения местной добычи, и появится дополнительный спрос на сырье в объеме 50 миллиардов кубометров в год.
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Он, скорее всего, будет закрыт за счет поставок трубопроводного газа и СПГ.

По итогам 2018 года, спрос на газ в мире вырос на 4,6 процента, до 3,9 триллиона кубометров в год — это рекорд с 2010 года. Несмотря на это, в перспективе пяти лет темпы роста спроса будут снижаться из-за замедления роста мировой экономики. Таким образом, по прогнозу МЭА, к 2024 году спрос превысит 4,3 триллиона кубометров.

В марте российская компания «Газпром» впервые признала американскую угрозу. Ее представитель заявил, что СПГ из США может уже в 2019 году стать основным конкурентом российского природного газа на европейском рынке.

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