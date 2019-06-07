14:03 (мск), источник: Forbes
Калви не приедет на Петербургский форум
Майклу Калви не разрешили приехать на Петербургский международный экономический форум, сообщил его адвокат.
Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, сожалеет о том, что «его запланированная поездка на ПМЭФ,
Калви, по словам Савочкина, надеялся, что сможет посетить форум, так как был его постоянным участником в предыдущие годы. Основатель Baring выразил благодарность
Он добавил, что Калви, переведенный под домашний арест, сожалеет, что его коллеги Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров содержатся под стражей. По мнению основателя фонда, по коммерческому спору «им выбрана необъяснимо строгая мера пресечения и они около четырех месяцев не видели своих родных», передал слова Калви Савочкин.