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14:03 (мск), источник: Forbes

Калви не приедет на Петербургский форум

Майклу Калви не разрешили приехать на Петербургский международный экономический форум, сообщил его адвокат.

Источник: РИА "Новости"

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, сожалеет о том, что «его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам». Слова Калви РБК передал один из его адвокатов Дмитрий Савочкин.

Калви, по словам Савочкина, надеялся, что сможет посетить форум, так как был его постоянным участником в предыдущие годы. Основатель Baring выразил благодарность бизнес-сообществу «за невероятную солидарность и поддержку», рассказал адвокат.

Он добавил, что Калви, переведенный под домашний арест, сожалеет, что его коллеги Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров содержатся под стражей. По мнению основателя фонда, по коммерческому спору «им выбрана необъяснимо строгая мера пресечения и они около четырех месяцев не видели своих родных», передал слова Калви Савочкин.

Следите за развитием темы Дело «Baring Vostok»
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