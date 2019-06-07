19:38 (мск), источник: РИА Новости
Кириенко рассказал, что нужно для развития цифровизации в регионах
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Решающий фактор развития цифровой экономики в регионах России заключается в изменении сознания
«Эффективность регионов с точки зрения цифровой экономики — это вопрос конкурентоспособности и за инвестора, и, что самое главное, за людей, за человеческий капитал. Начинается эта конкуренция за потенциал цифровой экономики в регионах не с денег… Это вопрос сознания. Это начинается с сознания, восприятия, это начинается с понимания и приоритетов, в первую очередь, самих руководителей. Поэтому, мне кажется, одна из важнейших программ по развитию цифровой экономики в регионах — это изменение отношения у руководителей», — заявил Кириенко в ходе дискуссии по развитию цифровой экономики в регионах России в рамках ПМЭФ.
По словам Кириенко, решающую роль в развитии цифровой экономики в регионах также играет позиция региональных лидеров. «Там, где в регионе этим горит первый руководитель региона, там видно динамическое движение в регионах. Поэтому вопрос конкурентоспособности — это вопрос позиции первых руководителей», — отметил первый замглавы администрации президента РФ.
Кириенко также добавил, что администрация президента РФ и правительство «будут оказывать всемерное содействие» любым инициативам по развитию цифровой экономики в регионах РФ.