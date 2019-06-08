Рогозин предложил Китаю совместно создать лунную базу

По его словам, у Москвы и Пекина есть большое будущее в плане взаимодействия. Предположительно, на лунной базе разместится система космического мониторинга. Международное сотрудничество коснется астероидно-космической безопасности, а также изучения дальнего космоса, цитирует «РИА Новости».
Доли в ней будут распределены согласно участию каждой из сторон. Рогозин выразил мнение, что совместными усилиями Китая и Россия смогут достигнуть больших результатов.
28 мая Рогозин рассказал, что российская пилотируемая миссия на Луну полетит только после того, как «Роскосмос» убедится в безопасности, подготовит и протестирует технику. Перед этим пройдет этап исследования с помощью роботехники.
Ранее в мае Рогозин рассказал, что Россия планирует пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность в 2030 году. Если планы будут успешно реализованы, уже через десять с небольшим лет РФ развернет на лунной поверхности модули для жизни и работы космонавтов, отметил он.