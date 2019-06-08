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03:08 (мск), источник: Известия

Рогозин предложил Китаю совместно создать лунную базу

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил Китаю совместно создать лунную базу и сформировать орбитальную группировку спутников для зондирования Земли. Об этом он объявил на петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).

Источник: РИА "Новости"

По его словам, у Москвы и Пекина есть большое будущее в плане взаимодействия. Предположительно, на лунной базе разместится система космического мониторинга. Международное сотрудничество коснется астероидно-космической безопасности, а также изучения дальнего космоса, цитирует «РИА Новости».

Также глава «Роскосмоса» предложил создать единую группировку спутников дистанционного зондирования Земли.

Доли в ней будут распределены согласно участию каждой из сторон. Рогозин выразил мнение, что совместными усилиями Китая и Россия смогут достигнуть больших результатов.

28 мая Рогозин рассказал, что российская пилотируемая миссия на Луну полетит только после того, как «Роскосмос» убедится в безопасности, подготовит и протестирует технику. Перед этим пройдет этап исследования с помощью роботехники.

Ранее в мае Рогозин рассказал, что Россия планирует пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность в 2030 году. Если планы будут успешно реализованы, уже через десять с небольшим лет РФ развернет на лунной поверхности модули для жизни и работы космонавтов, отметил он.

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Источник трансляции: ТАСС
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