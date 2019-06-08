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11:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Бутылка рубль бережет

В российских магазинах снова начнут принимать стеклотару, пластик и алюминий.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Компания «Российский экологический оператор» совместно с «РТ-Инвест» планируют к концу 2019 году установить в торговых сетях и общественных местах фандоматы для приема пластиковых, алюминиевых и стеклянных бутылок и банок. В рамках пилотного проекта прием вторсырья будет начат в Москве, Подмосковье и Казани, затем пункты сбора могут внедрить во всех городах-миллионниках. На запуск проекта только в столичном регионе планируется потратить около 20 млрд руб. Торговые сети поддерживают инициативу, но отмечают, что ее массовое внедрение в России затруднено из-за действующих СанПИНов, дефицита фандоматов и их высокой стоимости.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО; координирует реформу обращения с отходами) и АО «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех») создадут совместную компанию для внедрения системы сбора вторичного сырья в торговых сетях и общественных местах. Соглашение об этом подписано в пятницу в рамках ПМЭФ.

В рамках пилотного проекта автоматы для сбора пластиковых, алюминиевых и стеклянных бутылок и банок будут установлены в Москве, Подмосковье и Казани. Затем опыт планируется распространить во всех городах-миллионниках.

Как выяснил «Ъ», закупать и производить фандоматы совместная компания собирается уже в 2019 году. Планируемый объем инвестиций в пилотный проект только в столичном регионе — 20 млрд руб., сообщили «Ъ» в «РТ-Инвест».

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В компании уверяют, что покупатель не понесет дополнительных затрат. Механизм подразумевает включение залоговой стоимости банок и бутылок без увеличения цены самого товара. Упаковку, которую можно будет сдать в фандомат, будет помечена специальной «зеленой» маркой. «Если упаковка будет возвращена, будет возвращена залоговая сумма, — пояснил “Ъ” гендиректор “РТ-Инвест” Андрей Шипелов.— Кроме того, прорабатывается вопрос, чтобы помимо стоимости тары возвращать еще добавочную часть, чтобы появился стимул не только вернуть ранее внесенную залоговую стоимость, но и еще на этом заработать».

Напомним, в конце мая премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономики проработать вопрос о целесообразности возобновления практики сдачи бутылок в магазин и обязательном приеме торговыми сетями полимерной и стеклянной тары.

Торговые сети поддерживают инициативу по внедрению фандоматов, а ряд ритейлеров уже запустили свои пилотные проекты. Впрочем, пока процесс сопряжен с рядом проблем.

«На сегодняшний день нет четкого механизма реализации подобных инициатив, соответствующего санитарным нормам и правилам всей логистической цепочки: сбор, транспортировка и дальнейшая переработка упаковки», — заявили «Ъ», в частности, в «Магните».
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В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) (объединяет «Азбуку вкуса», «Магнит», «Ленту», Auchan и др.) обратили внимание, что действующие санитарные нормы не позволяют торговым сетям устанавливать фандоматы в торговом зале: «Как правило, это делается вне магазинов, чаще всего на парковках, что снижает их доступность и популярность среди покупателей. Объем собираемой тары может существенно возрасти при решении вопроса с комфортным для потребителей расположением фандоматов». На невозможность реализации инициативы из-за действующих СанПИНов указывал ранее и Минпромторг. В Роспотребнадзоре не ответили на запрос «Ъ» о планах корректировки санитарных правил.

В X5 Retail Group указывают на дефицит автоматов для приема вторсырья в России и заявляют, что готовы сотрудничать с компанией, созданной РЭО и «РТ-Инвест»: «Мы не исключаем, что будем закупать или арендовать фандоматы, если их стоимость будет ниже европейских или китайских аналогов, и самостоятельно отдавать собранный пластик на переработку». В X5 Retail Group также готовы сдавать в аренду оператору фандоматов площадь в магазинах. «В обеих схемах возможно предусмотреть систему предоставления скидок потребителям, чтобы простимулировать население сдавать пластиковые бутылки», — говорят там. Собеседник «Ъ» в отрасли заявляет, что покупка одного фандомата, например, в Китае обходится в сумму около 400 тыс. руб.

Приход на рынок крупного оператора, который предоставит фандоматы, приветствуют во «ВкусВилл». Здесь готовы «сотрудничать, предоставить площади и настроить свою инфраструктуру» в рамках сотрудничества. «Мы уже делали пилотный проект, — сообщил “Ъ” руководитель экологических проектов сети Александр Цыганков.— Около 1,3 тыс. бутылок в месяц собирает один такой аппарат. Но наша практика показала, что сами мы не можем этот проект развивать масштабно, он требует больших инвестиций».

В АКОРТ подчеркивают, что для массового внедрения также необходимо заниматься экологическим воспитанием населения, продумывать системы мотивации для покупателей, а также развивать сектор переработки, «поскольку пока ресурса для реализации полноценной программы недостаточно».

Анна Васильева, Алексей Полухин, Никита Щуренков

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