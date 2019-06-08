Власти не увидели причин для прекращения производства SSJ-100

Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме, передает в субботу, 8 июня, ТАСС.
По его словам, проект должен продолжаться.
«Накал страстей после катастрофы спадает, разум берет свое. Подвергать сомнению сам проект нет никаких причин», — отметил он, добавив, что рыночный спрос на SSJ-100 как на российском рынке, так и за рубежом сохраняется.
Борисов также подчеркнул, что на сегодняшний день нет никаких подтверждений, что катастрофа в Шереметьево произошла в связи с неисправностью самолета. Он уточнил, что, вероятно, причиной инцидента стала «совокупность факторов, в том числе человеческих».
«Но претензий к самолету нет», — заключил вице-премьер, отметив, в то же время, что «не хотелось бы вешать вину на пилотов».
При этом Борисов не исключил, что на производство SSJ-100 могут повлиять западные санкции. «Мы будем делать все, чтобы продолжать проект», — заявил он.
7 июня глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что SSJ-100 является «прекрасной машиной» и подходит для массового производства. Также он обратил внимание на то, что предварительные итоги расследования причин инцидента в Шереметьево пока не готовы.
Катастрофа в Шереметьево произошла 5 мая. Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Москва — Мурманск, загорелся при аварийной посадке. В результате из 78 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа погиб 41 человек, в том числе один ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.