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10:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Власти не увидели причин для прекращения производства SSJ-100

В прекращении производства самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек, нет необходимости.

Источник: Reuters

Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме, передает в субботу, 8 июня, ТАСС.

По его словам, проект должен продолжаться.

«Накал страстей после катастрофы спадает, разум берет свое. Подвергать сомнению сам проект нет никаких причин», — отметил он, добавив, что рыночный спрос на SSJ-100 как на российском рынке, так и за рубежом сохраняется.

Борисов также подчеркнул, что на сегодняшний день нет никаких подтверждений, что катастрофа в Шереметьево произошла в связи с неисправностью самолета. Он уточнил, что, вероятно, причиной инцидента стала «совокупность факторов, в том числе человеческих».

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«Но претензий к самолету нет», — заключил вице-премьер, отметив, в то же время, что «не хотелось бы вешать вину на пилотов».

При этом Борисов не исключил, что на производство SSJ-100 могут повлиять западные санкции. «Мы будем делать все, чтобы продолжать проект», — заявил он.

7 июня глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что SSJ-100 является «прекрасной машиной» и подходит для массового производства. Также он обратил внимание на то, что предварительные итоги расследования причин инцидента в Шереметьево пока не готовы.

Катастрофа в Шереметьево произошла 5 мая. Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Москва — Мурманск, загорелся при аварийной посадке. В результате из 78 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа погиб 41 человек, в том числе один ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.

Справка
Авария SU1492 — что случилось с «Суперджетом»?Восстанавливаем хронологию событий и объясняем технические детали.

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