Итоги ПМЭФ-2019

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
С 6 по 8 июня проходил 23-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019). В нем приняло участие рекордное количество гостей — 19 тыс. человек из 145 стран мира. Самыми большими делегациями стали китайская и американская. Также было заключено рекордное количество сделок — 650 соглашений на сумму 3,1 трлн руб. Основные сделки и высказывания участников — в подборке «Ъ».
Сделки
- Сбербанк и Rambler Group подписали соглашение об операционном взаимодействии.
- ВЭБ, Сбербанк и Газпромбанк профинансируют на сумму около $1,7 млрд проект группы «Акрон».
- «Газпром нефть» и «Новатэк» подписали соглашение о создании СП по разведке и добыче нефти и газа в Арктике.
- «Лукойл» приобрел за $800 млн у New Age 25% в проекте на шельфе в Республике Конго.
- OMV заплатит «Газпрому» €905 млн за долю в ачимовских залежах.
- Xiaomi и Mastercard подписали соглашение о сотрудничестве, в результате которого в России станет доступен платежный сервис Mi Pay.
- «Газпромнефть» и Shell создадут совместное предприятие для освоения месторождений в ЯНАО на основе «Меретояханефтегаза».
- «Яндекс», Mail.ru, Rambler, «Кинопоиск» и правообладатели — ведущие медиахолдинги страны — заключили на площадке Роскомнадзора меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента.
- «Газпром нефть» заключила соглашение с «Совкомфлотом» о заправке судов с сжиженным природным газом.
- «Газпром нефть» подписала с Shell и Repsol соглашение о намерениях по созданию СП для освоения неразведанных Лескинского и Пухуцяяхского участков на Гыдане.
- Газпромбанк и «Дом. РФ» договорились выпустить ипотечные облигации на сумму до 350 млрд руб. в 2020—2021 годах.
- Газпромбанк предоставит более 30 млрд руб. Государственной транспортной лизинговой компании на реализацию проекта порта Лавна.
- НОВАТЭК и китайская CNOOC подписали договор купли-продажи доли в 10% в проекте «Арктик СПГ-2», который планируется запустить в 2023 году. Аналогичный договор на такую же долю был подписан также с китайской CNPC.
- Минпромторг подписал СПИК с российским автоконцерном «Соллерс». Проект предполагает развитие модельного ряда автомобилей УАЗ. Инвестиции составят 7,5 млрд руб. за 10 лет.
- Подконтрольный Газпромбанку «РЭП Холдинг» и итальянская Ansaldo Energia создадут совместное предприятие по производству и сервису газовых турбин мощностью от 70 до 340 МВт.
- МТС подписал с правительством Москвы соглашение о развитии 5G на сумму более 20 млрд руб.
- ВТБ стал владельцем контрольной доли в компании «Мирогрупп ресурсы», которая входит в десятку крупнейших экспортеров зерна.
- Ford полностью погасил кредит «ВЭБ. РФ» совместному предприятию Ford Sollers в размере 39,5 млрд руб., и продает завод во Всеволожске.
Заявления
Президент Владимир Путин заявил, что Россия преодолела трудности в экономике из-за санкций и падения цен на углеводороды. Цены на нефть в $60−65 за баррель устраивают страну. Путин отметил, что игнорирование современных угроз «может привести к глобальной катастрофе». Первым шагом к «фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений» он назвал выход США из договоренностей по ПРО в 2002 году.
Выступая на пленарном заседании во второй день форума, Владимир Путин назвал главным источником нестабильности в мире попытки монополизации новой технологической волны.
По его словам, глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики, а новый двигатель — суперсовременные технологии — пока не заработали на полную мощность. Также он призвал вывести из-под торговых войн важнейшие сферы торговли и переосмыслить роль доллара в качестве мировой резервной валюты. Владимир Путин признал, что развитию бизнеса в России пока еще мешают архаичные и избыточные контрольно-надзорные функции. Путин также впервые прокомментировал арест Майкла Калви: он надеется, что в деле основателя Baring Vostok все будет «прозрачно и понятно». «Не воруй, веди себя прилично — и дело с концом», — подытожил президент.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что «Яндекс», в отличие от Telegram, продемонстрировал готовность к диалогу с ФСБ после требований передать ключи шифрования. Он уверен, что «Яндекс» предоставит ФСБ «всю необходимую информацию для выявления преступников». Он также заявил, что мобильное приложение знакомств Tinder готово сотрудничать со спецслужбами и «искать возможность» предоставлять им информацию.
Глава Минэкономики Максим Орешкин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина поспорили насчет рисков, связанных с потребительскими кредитами. По мнению Орешкина, темп роста потребкредитования — 30% в годовом выражении — «абсолютно неустойчивый» и сильно превышает темпы роста доходов населения, что чревато рецессией. Набиуллина согласилась, что темпы роста потребкредитования высокие, но указала, что при этом доля долга домохозяйств в экономике 14% ВВП, «поэтому рисков финансовой стабильности нет».
США с помощью санкций получили контроль над компанией «Русал» Олега Дерипаски и, соответственно, над алюминиевой промышленностью России, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. «А с учетом крупного пакета в “Норильском никеле” — не только над алюминиевой, но и никелевой, медной, платиновой и палладиевой и над другими сегментами российской промышленности», — продолжил он свою мысль.
Ситуация с основателем Baring Vostok Майклом Калви стала «шоком для экономики», заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин.
По его словам, отток капитала из России с начала года удвоился и достиг $40 млрд.
В свою очередь, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов считает, что аресту господина Калви уделяется «слишком много внимания» и это не повлияло на инвестиционный климат.
Реальные доходы бюджетов регионов России с 2012 года выросли на 5%, притом что федеральный бюджет вырос на 77%, заявил губернатор Пермского края Максим Решетников. Отрицательно влияют на доходы регионов, по его словам, решения в налоговой политике, например увеличение ставки НДС с 18% до 20%.
Образование в России не соответствует актуальным вызовам рынка труда, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. «До определенного момента у нас было образование ради образования, а все-таки мы должны готовить своих специалистов для тех вызовов рынка труда, которые на сегодняшний день существуют», — сказала она.
Препятствий со стороны Дании строительству газопровода «Северный поток-2» быть не должно, заявил глава Минэнерго Александр Новак. Также министр заявил, что Россия и Саудовская Аравия договорились координировать действия на рынке энергоносителей и предлагать их другим участникам ОПЕК+.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что вхождение Объединенной авиастроительной корпорации в «Ростех» завершится не ранее 2020 года. Госкорпорация сохраняет идею объединения ОАК с «Вертолетами России». Также «Ростех» снизит долю в АвтоВАЗе с 33% до 25%, продав часть своей доли партнеру по СП — французской Renault.
Также Чемезов назвал SSJ 100 «прекрасной машиной», которую незаслуженно критикуют за частые поломки.
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ожидает снижение ставок по ипотеке. «Ставки будут идти вниз, вопрос — каким темпом и сколько лет займет переход к психологически важной цифре — 8%», — сказал он.
Советник президента России, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков пообещал лично изучить дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого задержали по делу о наркотиках, и выразил надежду, что генеральный прокурор РФ Юрий Чайка обеспечит тщательный надзор за ситуацией.
По словам вице-премьера России Юрия Борисова, специалисты пока не подтверждают, что авиакатастрофа SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 мая произошла по вине неисправности самолета. Однако SSJ 100 во время аварийной посадки испытал перегрузки, на которые не был рассчитан. Рыночный спрос на эту модель сохраняется как на внутреннем, так и на зарубежном рынке, добавил господин Борисов.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что выплата Белоруссии компенсации из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли или предоставление Минску кредита возможны после того, как страны выработают общий подход к интеграции.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия и Белоруссия обсуждают возможность создания единой валюты в рамках союзного договора. Это станет возможным в условиях создания единого экономического пространства.
Режим электронной визы, который уже действует на территории Дальнего Востока, будет распространен на всю территорию России в ближайшие год—полтора, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Обещания
- Глава Минэкономики Максим Орешкин считает, что по итогам 2019 года инфляция в России может опуститься ниже 4%.
- Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует рост российской экономики на 1%, а не на 1,3%, как считают в правительстве.
- Председатель правления ФК «Открытие» Михаил Задорнов считает, что рост российской экономики по итогам 2019 года может быть выше прогноза Минэкономразвития в 1,3%.
- Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что мировой спрос на нефть будет расти примерно по 1% в год и к 2040 году потребление нефти увеличится примерно на 20 млн баррелей в сутки.
- Глава Роскомнадзора Александр Жаров исключил возможность введения штрафов для пользователей нелегального контента в ближайшем будущем.
Глава Сбербанка Герман Греф ожидает снижение ставок по ипотеке.
- Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что его ведомство рассматривает возможность еще одного выхода на внешний рынок займов в 2019 году.
- Замминистра здравоохранения России Олег Салагай отметил, что благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» розничные продажи сигарет должны сократиться на 24%. Розничные же продажи алкогольной продукции должны сократиться примерно на 10% к 2024 году.