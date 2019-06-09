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19:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Польша возобновила прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Польский оператор PERN возобновил прокачку российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба», сообщается в пресс-релизе компании.

Источник: РИА "Новости"

При восстановлении работы трубопровода польской стороной был введен в работу механизм постоянного контроля качества сырья, поступающего из Белоруссии. Согласно сообщению компании, на данный момент поставки сырья осуществляется «в меньшем объеме, необходимом для клиентов PERN».

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Несколькими часами ранее представитель «Транснефти» заявил, что соответствующая стандартам российская нефть начала поступать в Польшу через Белоруссию по нефтепроводу «Дружба». В компании уточнили, что прием на пункте «Адамова Застава» был открыт в 07:11.

Россия определилась со схемой компенсации западным потребителям за поставки загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба». Предполагается, что потребители выставят убытки, связанные с необходимостью хранения загрязненной нефти, российским нефтекомпаниям, а те перевыставят их «Транснефти». Размер ущерба еще предстоит оценить.

Напомним, проблемы с поставками российской нефти по экспортному трубопроводу «Дружба» начались 19 апреля, когда «Белнефтехим» обнаружил многократное превышение в сырье хлорорганических соединений. Из-за этого потребители отказались принимать российскую нефть, и ее транзит через Белоруссию и Украину в Европу был временно приостановлен.

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