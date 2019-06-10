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02:22 (мск), источник: РИА Новости

Всемирный банк назвал возможное расширение санкций угрозой экономики России

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Возможность расширения экономических санкций является негативным фактором, угрожающим росту российской экономики в среднесрочной перспективе, к позитивным для роста факторам относятся национальные проекты, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России.

Источник: World Bank Photo Collection

Среди других негативных факторов Всемирный банк упоминает новые финансовые потрясения в развивающихся странах, осложнение условий мировой торговли и резкое падение цен на нефть.

«Что касается положительных факторов, то национальные проекты, направленные на развитие человеческого капитала и повышение производительности, могут оказать позитивное воздействие на потенциальный рост экономики России в среднесрочной перспективе в зависимости от того, насколько успешно они будут реализованы», — отмечается в докладе.

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Проблема «теневой» занятости

В докладе также говорится, что российский бюджет теряет от 1% до 2,3% ВВП от недополученных платежей работников, занятых в неформальном секторе, доля которого оценивается в 15,1%-21,2%.

Для решения проблемы Всемирный банк предлагает внести поправки в российский Трудовой кодекс и законодательные акты в части трудовых договоров, минимального размера оплаты труда и увольнений по сокращению штатов. Кроме того, организация советует активнее ориентировать Федеральную инспекцию по труду на защиту интересов клиентов.

Внедрение продуманной системы страхования от безработицы и объединение небольших и разрозненных пособий в более крупные пособия на основе проверки нуждаемости и доходов может служить стимулом для регистрации граждан в качестве безработных и последующего поиска формальной занятости, полагают авторы доклада.

«Вместе с тем специальные меры бюджетной политики или меры на рынке труда могут лишь отчасти ослабить проблему неформальной занятости. Для системных решений по сокращению неформальной занятости потребуется принятия более обширных стратегических мер. Противодействием для сокращения неформальной занятости может стать более активное создание рабочих мест в формальном секторе», — заключили в ВБ.

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Прогноз по росту экономики

Ранее в июне Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году до 1,2% с 1,4%, которые банк прогнозировал в апреле, на фоне снижения нефтедобычи. Прогноз по росту ВВП России на 2020 и 2021 годы остался без изменений — ВБ ждет повышения показателя до 1,8%.

ВБ отмечал, что рост экономики России ускорился до шестилетнего максимума в 2,3% в 2018 году, несмотря на ужесточение экономических санкций и давление на финансовые рынки.

Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Всемирный банк: экономика России установила рекорд
Во время загрузки произошла ошибка.
5 июня© Ньюстюб
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