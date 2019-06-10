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05:21 (мск), источник: Российская газета

Названы причины непопулярности дистанционной работы

Большинство российских предпринимателей не планируют переводить персонал на удаленный режим работы в ближайшее время. Это показало исследование Аналитического центра НАФИ (есть в «РГ»).

Источник: РИА "Новости"

При этом специалисты, работающие дистанционно, есть в штате каждой четвертой российской компании (28 процентов). Но в компаниях, где есть возможность работать удаленно, этот формат обычно используют не более трети сотрудников.

Дистанционные работники чаще встречаются в небольших компаниях численностью до 15 человек и в «молодых» компаниях, образованных после 2011 года.

Как пояснила «РГ» руководитель направления исследований в сфере HR НАФИ Людмила Спиридонова, развитию дистанционной занятости в России также мешает недостаточная законодательная база по оформлению трудовых договоров с удаленными сотрудниками. Из-за этого они имеют более низкий уровень защищенности.

Также к числу препятствий для развития дистанционной занятости можно отнести недостаточный уровень покрытия территории страны широполосным доступом в интернет и материальное положение людей населения. Не все россияне могут приобрести нужную компьютерную технику для выполнения работы дома.

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