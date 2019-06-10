Пенсионный фонд запустит автоматический поиск бедных россиян

Эксперимент пройдет в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, а также Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. По словам главы ПФР, его проведут в рамках майского указа президента РФ Владимира Путина о снижении уровня бедности к 2024 году.
Согласно этому документу, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума должна составить 6,6% от общей численности населения.
Председатель ПФР добавил, что система пока находится в разработке. Алгоритм технологии основан на «информации, содержащейся в ЕГИССО [Единой государственной информационной системе социального обеспечения] и информационных системах [Пенсионного] фонда». Как именно будет устроена автоматизация и в чем заключается методика исследования, Дроздов не уточнил.
«По сути, мы такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы. И помощь Росстату, конечно», — отметил он.
При этом Дроздов убежден, что эксперимент поможет к 2024 году снизить уровень бедности в два раза и повысить уровень реальных доходов у россиян. Если технология пройдет успешное тестирование, ее распространят и на другие регионы, заключил глава ПФР.
В 2018 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в Кабардино-Балкарии составила 24,2% от общего количества жителей республики, в Татарстане — 7,2%, в Приморском крае — 13,9%, в Ивановской области — 14,7%, в Липецкой — 8,7%, в Нижегородской — 9,5%, в Новгородской — 13,8%, в Томской — 15,7%. Всего, по данным Росстата, сейчас за чертой бедности живут более 19 млн россиян, что составляет 13% населения. Ранее в Счетной палате заявили, что в 2019 году доходы россиян продолжат падать, а бедность не снизится.