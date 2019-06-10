Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии
Жуткое зрелище. Город ядерщиков в Казахстане (фото)
Павел Дуров раскрыл секрет своей отличной формы
Михаил Горбачев: "Я нахожусь в больнице, давно уже"
Как выглядит «однушка», которую сдают за 120 тыс. в месяц
В платёжках за ЖКУ появится новый пункт4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций
5 советских актрис, которые на самом деле бездарны
Супруга отравившегося Алибасова тоже слегла
Умер актер Александр Кузнецов
Елена Яковлева вернулась к образу Бабы-Яги на съемках
На Украине взволновались от слов Путина
У Алибасова началась горячка с галлюцинациями
Джоли, Портман и другие звезды, которые делали перерыв в карьере
Юлия Высоцкая нежно поздравила мужа с годовщиной знакомства
Избивший пенсионерку российский мэр найден мёртвым в море
Зеленский хочет сломать старую систему в Украине
Шереметьево присвоили имя Пушкина. Как теперь выглядит аэропорт?
Как выглядит квартира в Москве за 3 млн долларов
Фоторепортажи
17Праздник разговения
11Огненный ад
12:36 (мск), источник: RNS

Силуанов объяснил падение реальных доходов населения

Падение реальных доходов населения связано, в частности, с увеличением расчетов населения по кредитам и сокращением теневого сектора, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается реальных доходов. Здесь последнее время существенно оказывает на этот показатель две позиции: увеличение расчетов по кредитам, которые ранее были взяты нашим населением — потребительские кредиты. Поскольку объем кредитов растет, потребительских, ипотечных и так далее, то и больше растет уплата процентов и погашение основного тела кредита. Это влияет на показатель реальных доходов населения. Второе — у нас сокращается так называемый теневой сектор, досчеты теневого сектора, поэтому это влияет на снижение показателя реальных доходов населения», — отметил Силуанов.

Новость
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Силуанов подчеркнул, что заработные платы и социальные выплаты в реальном выражении растут.

«По нашим данным, уже за первый квартал реальные заработные платы наших граждан выросли на 1,3%, а в апреле — 1,6%. Это данные статистики за первый квартал и за апрель текущего года», — добавил вице-премьер.

Вице-премьер добавил, что в целом ожидается «рост заработных плат в реальном выражении, то есть выше, чем инфляция, выше, чем стоимость продовольствия, коммуналки и тех жизненно важных услуг, которые включаются в сводный индекс, индекс потребительских цен».

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что реальные доходы населения в 2019 году вряд ли вырастут на прогнозируемый Минэкономразвития 1%. По мнению Кудрина, их динамика роста будет ближе к нулю.

Ранее в Счетной палате заявили, что реальные располагаемые денежные доходы населения в I квартале продолжали сокращаться. По мнению ведомства, рост по итогам года представляется маловероятным.

Реальные доходы россиян сокращались с 2014 года. В 2014 году снижение составило 0,7%, в 2015 году — 3,2%, в 2016 году — 5,8%, в 2017 году — 1,2%. В январе Росстат сообщил, что в 2018 году реальные доходы россиян сократились на 0,2%. Позже, в апреле, Росстат улучшил оценку динамики реальных доходов за 2018 год и заявил, что их рост составил 0,1%.

Читайте также

Диагноз — нищета: почему доходы населения падают
Во время загрузки произошла ошибка.
30 мая© Ньюстюб
 Захарова прокомментировала задержание журналиста «Медузы»
Глава немецкого концерна назвал цели Европы по «Северному потоку — 2»
Суд приговорил экс-главу Коми Гайзера к 11 годам колонии
Отказали в «шенгене»: главные ошибки в документах на визу
Сотрудницу «АЛРОСА» задержали за кражу 500 алмазов
Назван самый «залайканный» человек в Instagram
Украина призвала не допустить «российского сценария» в Молдавии
Эксперты не нашли следов наркотиков в анализах Голунова
Здоровье
Чудо-технологии будущего, которые уже есть у вас дома Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
Уникальные умные часы: GPS и 2 недели без подзарядки Две недели без зарядки — это вообще законно?
Кино
Бузова с верблюдами, Киркоров с детьми: как прошла премия «Муз-ТВ» В Москве раздали престижные музыкальные награды
Авто
Новый российский седан Aurus: он слишком дорог для губернатора Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что он очень хотел бы иметь автомобиль новой российской марки Aurus, однако он для него слишком дорог
Недвижимость
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Дети
Звездные дети, которые пошли по стопам родителей Эти дети выбрали ту же профессию, что и их родители. Одни говорят, что это легкий путь, потому что там «все по блату». Другие, напротив, считают такой выбор испытанием
Леди
Как и с чем носить брюки карго: советы от звездного стилиста Звездный стилист Гала Борзова рассказала нам, как носить брюки карго и с чем они сочетаются.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь