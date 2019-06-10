12:36 (мск), источник: RNS
Силуанов объяснил падение реальных доходов населения
Падение реальных доходов населения связано, в частности, с увеличением расчетов населения по кредитам и сокращением теневого сектора, заявил первый
«Что касается реальных доходов. Здесь последнее время существенно оказывает на этот показатель две позиции: увеличение расчетов по кредитам, которые ранее были взяты нашим населением — потребительские кредиты. Поскольку объем кредитов растет, потребительских, ипотечных и так далее, то и больше растет уплата процентов и погашение основного тела кредита. Это влияет на показатель реальных доходов населения. Второе — у нас сокращается так называемый теневой сектор, досчеты теневого сектора, поэтому это влияет на снижение показателя реальных доходов населения», — отметил Силуанов.
Силуанов подчеркнул, что заработные платы и социальные выплаты в реальном выражении растут.
«По нашим данным, уже за первый квартал реальные заработные платы наших граждан выросли на 1,3%, а в апреле — 1,6%. Это данные статистики за первый квартал и за апрель текущего года», — добавил
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что реальные доходы населения в 2019 году вряд ли вырастут на прогнозируемый Минэкономразвития 1%. По мнению Кудрина, их динамика роста будет ближе к нулю.
Ранее в Счетной палате заявили, что реальные располагаемые денежные доходы населения в I квартале продолжали сокращаться. По мнению ведомства, рост по итогам года представляется маловероятным.
Реальные доходы россиян сокращались с 2014 года. В 2014 году снижение составило 0,7%, в 2015 году — 3,2%, в 2016 году — 5,8%, в 2017 году — 1,2%. В январе Росстат сообщил, что в 2018 году реальные доходы россиян сократились на 0,2%. Позже, в апреле, Росстат улучшил оценку динамики реальных доходов за 2018 год и заявил, что их рост составил 0,1%.