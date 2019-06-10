Расходы россиян обогнали доходы на 13,3 трлн рублей. Во всем виноваты «серые» зарплаты

16:13 (мск), источник: Секрет Фирмы
Голикова добавила, что часть из этих средств — это неуплаченные налоги. В результате социальные фонды недополучают примерно 2,3 трлн рублей страховых взносов ежегодно, отметила
Кроме того, Голикова напомнила о проекте по регистрации самозанятых. С января 2019 года он реализуется в пилотном режиме в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. В рамках эксперимента налоговая ставка установлена на уровне 4% для тех, кто оказывает услуги физлицам, и 6% для тех, кто работает с юрлицами или ИП. Страховые взносы и НДФЛ (исключение — взносы в Фонд обязательного медицинского страхования) платить не нужно.
«По последним данным налоговой службы, зарегистрировалось около 102 000 человек. Это достаточно серьёзная цифра — 7,6 млрд рублей оборота», — уточнила Голикова.
На оставшиеся регионы новый налоговый режим планируется распространить с 2020 года. Эксперимент, по задумке властей, должен сократить объём теневого бизнеса и «дать людям участвовать в собственном социальном обеспечении». В нём могут участвовать самозанятые с доходом менее 200 000 рублей в месяц, ИП без наёмных работников и физлица, продающие товары и услуги.
Андрей Суворов