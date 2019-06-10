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16:41 (мск), источник: Ведомости

Нефть может подешеветь до 30 долларов без продления сделки ОПЕК+

Об этом заявили сразу два высокопоставленных чиновника — Силуанов и Новак.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Цена барреля нефти может опуститься ниже 40 долларов и даже до $30, если соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи не будет продлено, заявили первый зампред правительства и министр финансов Антон Силуанов и министр энергетики Александр Новак (передает «Интерфакс»).

Инфографика
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)

По словам Силуанова, при формировании бюджета надо учитывать, что если участники соглашения ОПЕК и не-ОПЕК не смогут договориться о продлении его действия, цены могут упасть ниже 40 долларов за баррель и к 30 долларам за баррель. «Какой-то период может быть такой вариант, когда цены на нефть будут стремиться именно к этой позиции», — предупредил Силуанов. Новак подтвердил, что такой сценарий не исключен: «Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события — с неопределенностями, торговыми войнами, санкционным давлением. Сегодня есть большие риски перепроизводства, надо поглубже все проанализировать» — предложил Новак.

25 июня состоится встреча министров энергетики 25 стран — участниц соглашения об ограничении добычи. Им предстоит решить, продлить ли до конца года ограничение, согласованное в декабре прошлого года: добывать на 1,2 млн баррелей в сутки меньше, чем в октябре 2018 г. Доля ОПЕК в этом ограничении — 800 000 баррелей в сутки, но оно не распространяется на Иран, Венесуэлу и Ливию. Россия сократила добычу на 228 000 баррелей в сутки, еще более значительным сокращение стало в мае, когда из-за загрязнения хлорорганикой прекратились поставки по трубопроводу «Дружба».

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Нет хлора без добра

К понедельнику, 10 июня, почти все участники соглашения высказались за то, чтобы продлить ограничение добычи, только мнение России оставалось непонятным, говорит аналитик АКРА Василий Танурков. В пятницу, 7 июня, министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалех заявил, что Саудовской Аравии не стоит гнаться за долей рынка: Мы можем легко увеличить добычу до 12 млн баррелей в день, но тогда экономика страны будет разрушена. Нам нужен баланс на рынке.

«Переход участников соглашения, и прежде всего Саудовской Аравии, к политике неконтролируемой добычи чреват сильным падением цен — особенно в условиях неопределенности с ростом мировой экономики из-за торговых войн», — предупреждает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Соглашение в том или ином виде будет продлено, нужно избежать перепроизводства, вопрос — как именно будет ограничена добыча, продолжает Маринченко.

Падение цены до 30 долларов за баррель может быть шоком для российских производителей и для государства, считает он.

«Россия существенно больше выигрывает от сравнительно высоких цен, чем теряет из-за недопроизводства», — говорит Танурков.

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США втрое увеличивают импорт российской нефти

В минувший вторник главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что США могут занять долю России на нефтяном рынке, если соглашение с ОПЕК будет продлено до конца 2019 г. «Американцы будут наращивать добычу, — выражал уверенность топ-менеджер. — Есть ли смысл сокращать нам, если американцы тут же восполнят и займут [нашу] долю рынка? При регуляторном сокращении добычи у нас, конечно, есть выпадающие доходы, мы их хотим компенсировать», — заключил Сечин. О размере потерь он говорить отказался.

«Продолжать ограничивать добычу для России — явно меньшее из двух зол», — полагает Маринченко.

Если условия соглашения не изменятся, некоторые российские компании могут начать переносить сроки начала добычи на новых месторождениях, считает аналитик БКС Кирилл Таченников. Он и аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук уверены, что исполнять ограничение добычи российские нефтяники будут, уменьшая бурение на зрелых месторождениях.

Виталий Петлевой

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