16:41 (мск), источник: Ведомости
Нефть может подешеветь до 30 долларов без продления сделки ОПЕК+
Об этом заявили сразу два высокопоставленных чиновника — Силуанов и Новак.
Цена барреля нефти может опуститься ниже 40 долларов и даже до $30, если соглашение стран ОПЕК и
По словам Силуанова, при формировании бюджета надо учитывать, что если участники соглашения ОПЕК и
25 июня состоится встреча министров энергетики 25 стран — участниц соглашения об ограничении добычи. Им предстоит решить, продлить ли до конца года ограничение, согласованное в декабре прошлого года: добывать на 1,2 млн баррелей в сутки меньше, чем в октябре 2018 г. Доля ОПЕК в этом ограничении — 800 000 баррелей в сутки, но оно не распространяется на Иран, Венесуэлу и Ливию. Россия сократила добычу на 228 000 баррелей в сутки, еще более значительным сокращение стало в мае, когда
К понедельнику, 10 июня, почти все участники соглашения высказались за то, чтобы продлить ограничение добычи, только мнение России оставалось непонятным, говорит аналитик АКРА Василий Танурков. В пятницу, 7 июня, министр нефти Саудовской Аравии Халид
«Переход участников соглашения, и прежде всего Саудовской Аравии, к политике неконтролируемой добычи чреват сильным падением цен — особенно в условиях неопределенности с ростом мировой экономики
«Россия существенно больше выигрывает от сравнительно высоких цен, чем теряет
В минувший вторник главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что США могут занять долю России на нефтяном рынке, если соглашение с ОПЕК будет продлено до конца 2019 г. «Американцы будут наращивать добычу, — выражал уверенность
«Продолжать ограничивать добычу для России — явно меньшее из двух зол», — полагает Маринченко.
Если условия соглашения не изменятся, некоторые российские компании могут начать переносить сроки начала добычи на новых месторождениях, считает аналитик БКС Кирилл Таченников. Он и аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук уверены, что исполнять ограничение добычи российские нефтяники будут, уменьшая бурение на зрелых месторождениях.
Виталий Петлевой