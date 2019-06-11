Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии
В «Сбербанке» появилось неожиданная возможность
5 болезней, которые не получится вылечить летом
Стиль в паре: Карла Бруни и Николя Саркози
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
Отзывы о сериале «Чернобыль» в российских СМИ Какие отзывы о сериале «Чернобыль» можно прочесть в российских СМИ?
Есть «одна вещь»: Макаревич объяснил ненависть к Зеленскому
5 советских актрис, которые на самом деле бездарны
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Андреева, Бондарчук, беременная Германика на премьерах в Сочи
Страдающих от запора оказалось больше, чем думали
Малышева рассказала, как природа уничтожает людей старше 50
В Шереметьево министра РФ задержала ФСБ
В Москве погиб Андрей Кондрашов
Брата 19-летней Стеши Маликовой приняли за ее сына
Сергей Безруков с женой и сыном проводят время в Санкт-Петербурге
История россиянки о жизни в Швейцарии
За какие растения на участке могут наказать
Фоторепортажи
12Елизавета II и президенты США
13Инопланетные пейзажи Исландии показали с высоты птичьего полета
16:31 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Граждане берут деньгами

Объемы выдач кредитов наличными бьют рекорды.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Выдачи кредитов наличными по итогам апреля стали рекордными с 2012 года. И это несмотря на то, что Банк России неоднократно предпринимал попытки охладить рынок, повышая надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Эксперты считают, что такая ситуация может побудить регулятора к очередному ужесточению норматива еще до конца текущего года.

Новость
Число россиян-банкротов растет третий год подряд. О чем это говорит?

По данным аналитического агентства Frank RG, за апрель текущего года банки выдали гражданам 447,9 млрд руб., что является историческим рекордом с начала 2012 года. Рост выдач к апрелю 2018 года составил 27%. При этом прирост портфеля (с учетом погашенных ссуд) в сегменте необеспеченного потребкредитования за 12 месяцев составил 29,3%. Этот показатель планомерно растет с сентября 2017 года, однако в апреле он стал самым значительным за обозначенный период.

Таким образом, ожидания регулятора по охлаждению рынка необеспеченных ссуд вследствие повышения надбавок к коэффициентам риска пока не оправдались. С 1 апреля ЦБ повысил коэффициенты риска по ряду необеспеченных кредитов физлицам на 30 процентных пунктов, до 150%. Данные надбавки применяются практически ко всем потребкредитам. По мнению регулятора, это должно было способствовать ограничению рисков в данном сегменте. Однако прирост необеспеченного потребкредитования за 12 месяцев (на 1 мая 2019 года) составил 25,3%, свидетельствует статистика Банка России.

Эксперты отмечают, что продолжающийся рост выдач может быть связан с рядом факторов.

С одной стороны, спрос на потребкредиты остался по-прежнему высоким, в условиях отсутствия роста реальных доходов граждане прибегают к кредитованию для сохранения привычного уровня расходов. Также в текущем году запланирован ввод дополнительных ограничений по кредитованию физлиц по соотношению расходов на выплату всех кредитов и займов к доходу заемщика, и, возможно, в преддверии этого банки наращивают объемы кредитования, чтобы успеть получить прибыль до ввода ограничений.
Антон Граборов
директор по развитию «БКС Премьер»
Новость
Всемирный банк выявил трудности с кредитами у 60% заемщиков в России

По словам гендиректора Frank RG Юрия Грибанова, обычно эффект от подобных мер проявляется не сразу. «Банки по инерции будут продолжать захватывать этот кусок рынка, пока не столкнутся с замаячившей нехваткой капитала, — поясняет он.— Выдача небольшого портфеля по более высоким нормативам размывается и не сильно влияет на общий финансовый результат, но, вероятно, через два-три месяца игроки начнут чувствовать давление на капитал и либо повысят ставку по кредитам, либо снизят количество выдаваемых кредитов».

Банкиры подтверждают, что пока не чувствуют давления на капитал. По словам начальника отдела портфельного риск-анализа розничного бизнеса Альфа-банка Сергея Турищева, на данный момент у всех крупных банков достаточно капитала для роста. «При этом большинство кредитов банки выдают под ставки 10−15% годовых, а по ним надбавка к коэффициенту риска минимальная, — говорит он.— Это не очень чувствительно для индустрии». «С точки зрения регулятора такое повышение — хорошее предупреждение рынку более внимательно отнестись к уровню закредитованности населения и отреагировать еще до того, как случится ухудшение платежной дисциплины заемщиков», — добавляет зампред правления ОТП-банка Сергей Капустин.

Однако высока вероятность, что, если банки в ближайшее время самостоятельно не ограничат выдачи, регулятор прибегнет к дальнейшему повышению надбавок. «ЦБ планомерно повышает надбавки и смотрит, каково их влияние на рынок, — отмечает господин Грибанов.— Поэтому есть вероятность, что до конца года мы можем услышать про очередное ужесточение». Похоже, к этому же готовятся и в ЦБ. «В случае сохранения избыточных темпов роста ссудной задолженности по необеспеченным потребительским кредитам Банк России может дополнительно увеличить надбавки по необеспеченным потребительским кредитам в зависимости от ПСК (полная стоимость кредита.— “Ъ”) с учетом значений показателя долговой нагрузки физического лица, рассчитывать который банки будут обязаны начиная с 1 октября 2019 года», — отмечается в материалах на сайте регулятора.

Светлана Самусева

 Врачи тайно забирают органы для пересадки
«Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК о деле Ивана Голунова
МВД сняло обвинения с Ивана Голунова
Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней
Зеленский уволил 15 губернаторов
Чудовищная гора мусора в Индии скоро станет выше Тадж-Махала
Изменены правила выезда детей за границу
Кот, мешающий мальчику делать уроки, стал звездой Сети (видео)
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
Здоровье
Мать ослушалась врачей и спасла жизнь «сонному» ребенку Врачи не распознали у малыша смертельную болезнь.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса» В среднем за дочь Алсу с одного телефона голосовали около восьми раз
Авто
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые (приятные) подробности В Госдуме рекомендовали не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости, а также отложить введение ограничений для автомобилей низкого экологического класса
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
Популярные темы на «Детях»
Классика. Конфликт на детской площадке 406
Как вы решались на второго и последующих детей? 213
Непонятки со школой 194
выдворяют из детского сада 150
Леди
5 женственных образов с платьями на лето Рассказываем и показываем, как носить самые актуальные платья сезона.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь