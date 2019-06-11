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03:50 (мск), источник: РИА Новости

Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Изготовление третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара» в филиале Космического центра Хруничева ПО «Полет» (Омск) отстает от производственных сроков 2019 года, задержка составляет от трех месяцев до года, говорится в приказе, подписанном руководителем филиала Центра Хруничева — директором ПО «Полет» Виктором Шулико.

Источник: РИА Новости

Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. В Центре имени Хруничева РИА Новости подтвердили факт отставания, но отметили, что имеются предпосылки наверстать упущенное время. Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко убежден, что ракеты изготовят вовремя.

«Отставание от производственных графиков изготовления изделий со сроком сдачи в 2019 году составляет от трех месяцев (ракета-носитель “Ангара-А5”) до одного года (вторая ступень ракеты-носителя “Ангара-1.2” (серийные номера ракет, указанные в документе, убраны по просьбе предприятия-производителя — ред.)», — говорится в документе.

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В пресс-службе космического центра имени Хруничева подтвердили подлинность приказа и отставание по срокам изготовления ракет.

Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал РИА Новости, что сроки изготовления ракет-носителей «Ангара», указанные в приказе производственного объединения «Полет» — это внутренний производственный график предприятия, смещенный на шесть месяцев влево относительно графика исполнения государственных контрактов. «Таким образом, отставания от установленных сроков изготовления ракет нет, мы нацелены на поставку изделий вовремя», — подчеркнул он.

В документе идет речь о третьей тяжелой и второй легкой ракетах «Ангара». Третья тяжелая ракета, как ранее сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, должна полететь в 2020 году. Вторая легкая «Ангара», как заявляла в марте 2019 года газета ПО «Полет» «Заводская жизнь», должна полететь в конце 2019 года. Кроме того, в декабре 2019 года планируется провести пуск второй тяжелой ракеты «Ангара-А5», она уже изготовлена.

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«ПО «Полет» — филиал АО «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева» нацелен на выполнение производственного плана 2019 года в полном объеме. Однако, с начала года в «ПО «Полет» наблюдаются локальные отставания от производственных графиков выпуска продукции в связи с реорганизацией производства в условиях продолжающейся реконструкции предприятия с целью создания замкнутого цикла изготовления ракет-носителей «Ангара», — пояснили РИА Новости в Центре Хруничева причины отставания.

«В настоящее время основные причины, повлиявшие на задержку производственных графиков за первые пять месяцев 2019 года, устраняются и имеются предпосылки для изготовления продукции в установленные сроки», — заявили в Центре.

В марте Шулико в газете ПО «Полет» «Заводская жизнь» рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты «Ангара-А5», а также продолжение производства составных частей для четвертой «Ангары-А5» и двух ракет «Ангара-1.2».

Первый пуск ракеты «Ангара-1.2» с макетом спутника состоялся с космодрома Плесецк в июле 2014 года по суборбитальной траектории. В декабре 2014 года с Плесецка был осуществлен первый пуск ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» с выведением макета спутника на геостационарную орбиту.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

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