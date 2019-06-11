04:15 (мск), источник: РИА Новости
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Омский
Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. В Центре имени Хруничева РИА Новости сообщили, что руководством дочернего предприятия реализуются «исчерпывающие меры», чтобы нагнать отставание.
«Причинами, послужившими возникновению такой критической ситуации, явились: слабая организация труда на рабочих местах, несвоевременное решение вопросов конструкторской службой (КБ “Салют”) и технологическими службами (отдел главного технолога), несвоевременное обеспечение производства (отдел главного технолога, инструментальное производство, вспомогательное производство, служба снабжения), срыв сроков поставки комплектующих (Ракетный космический завод, Воронежский механический завод)», — говорится в документе.
В результате, как отмечается в документе, в 2019 году (с января по май) филиал Центра Хруничева не выполнил план выпуска продукции в рублевом и количественном эквиваленте. Согласно приказу, по рублевым показателям в среднем выполнение программы составило 91%, а в мае — лишь 85%. Выпуск валовой продукции за пять месяцев составил 88% от намеченного объема, а по номенклатуре продукции произведено 37% из запланированного.
Шулико, согласно копии приказа, потребовал от руководителей всех уровней принять безотлагательные меры, направленные на выполнение планов производства, полноценную загрузку рабочих и ликвидацию отставания.
«Для преодоления сложившегося отставания и безусловного своевременного выполнения производственных задач руководством и коллективом предприятия предпринимаются исчерпывающие меры. В частности, реализуются
Ранее стало известно, что «дочка» космического центра Хруничева ПО «Полет» сорвала внутрипроизводственные сроки изготовления третьей тяжелой и второй легкой
В Центре имени Хруничева РИА Новости подтвердили факт отставания, но отметили, что имеются предпосылки наверстать упущенное время. Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко убежден, что ракеты изготовят вовремя.