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05:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Нацбанк Украины рассказал о последствиях дефолта

Украина потеряет финансовую поддержку международных организаций, если объявит дефолт. Об этом заместитель председателя Нацбанка Украины Катерина Рожкова рассказала в интервью «Голосу Америки».

Источник: Reuters

Рожкова отметила, что Украина в течение пяти лет строила репутацию государства, нацеленного на проведение реформ и нормализацию рыночных отношений, однако дефолт сведет эти усилия на нет. По ее словам, после объявления дефолта страна останется с дефицитным бюджетом и не сможет получить займ или привлечь инвестиции извне.

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«Нам, как стране, крайне нужны инвестиции — не только заимствования, но и прямые инвестиции. Дефолт разрушает всю эту работу. И Украина как заемщик на мировом рынке совершенно теряет любую репутацию», — сказала Рожкова.

Украинские политики и экономисты начали обсуждать возможность объявления дефолта после того, как украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента страны Владимира Зеленского объявить дефолт по внешнему долгу. Коломойский считает, что в случае невыполнения внешних обязательств Украине нечего опасаться, поскольку и Греция, и Аргентина реструктурировали долги и у них «все в порядке».

Зеленский отказался объявлять дефолт. Президент намерен продолжить сотрудничество с МВФ и соблюдать обязательства перед западными партнерами.

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