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10:48 (мск), источник: Daily Storm

Россия начнет выплачивать пенсии зарубежным трудовым мигрантам

На выплаты получат право граждане стран ЕАЭС, работавшие в РФ.

Источник: РИА "Новости"

Россия начнет платить пенсии трудовым мигрантам, приезжавшим в РФ на заработки из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС): помимо России в него входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы Минтруда, которые подтверждают скорую ратификацию нового соглашения о пенсионном обеспечении в странах-участницах союза.

Таким образом, трудовые мигранты из этих государств будут получать пенсию соответственно отчислениям в ПФР, которые сделали во время работы в России.
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Документ предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину. Стаж будет суммироваться между государствами ЕАЭС, а назначенная пенсия в одном из государств будет «переходить» в другую страну-участницу союза, где пенсионер живет. Однако новое соглашение не имеет обратной силы — то есть первыми воспользоваться этим изменением смогут только уходящие на пенсию в 2020 году или позднее, причем продолжительность российского стажа, за который будет производиться экспорт пенсии, составит не более одного года в 2020 году, двух лет — в 2021 году, и так далее.

«Планируется, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано всеми государствами — членами ЕАЭС до конца года», — подчеркнули в Минтруде. Соглашение начнет действовать с момента, когда все страны-участницы союза проведут внутренние изменения, которые позволят реализовывать подобные выплаты.

Сейчас это работает иначе — по действующему Соглашению о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года, пенсию выплачивает государство постоянного проживания, вне зависимости от предыдущих мест и гражданства пенсионера.

При этом работодатель все еще обязан делать отчисления с зарплаты зарубежного работника в ПФР. Подобный порядок «делает практически невозможной задачей реализацию пенсионных прав трудящихся в полном объеме, который сформирован ими за годы работы на территориях нескольких государств-членов», говорится в пояснительной записке к новому соглашению.

Предполагается, что ПФР в 2019—2021 годах в связи с этими изменениями выплатит порядка 166 миллионов рублей работавшим в России трудовым мигрантам.
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В фонде считают, что порядка 75 миллионов из этой суммы будут направлены гражданам Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии (в том числе тем, кто продолжает проживать на территории России после назначения пенсии), а еще 91 миллион потребуется для выплат пенсионерам, которые переедут в другие страны ЕАЭС после назначения пенсии.

Ранее в мае министр труда России Максим Топилин заявил, что жители ЛНР и ДНР с паспортами РФ смогут получать российские пенсии после регистрации на территории страны. Пенсионные выплаты для новых граждан не станут проблемой для российского бюджета, заверил чиновник. Подобное заявления связано с тем, что президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР. 1 мая он расширил категории граждан, которым разрешено получить паспорт РФ по упрощенной схеме.

Егор Латышев

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